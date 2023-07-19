На Урале начали реставрацию школы, в которой учился Мамин-Сибиряк

В поселке Висим под Нижним Тагилом (Свердловская область) начали реставрировать церковно-приходскую школу, в которой учился известный уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В поселке Висим приступили к ремонту и реставрации церковно-приходской школы, в которой в 1860—1863 годах учился Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. А также преподавал отец писателя Наркис Матвеевич Мамин», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Деревянное здание, о котором идет речь, построили в Висиме в первой половине XIX века. В 1839 года там открыли церковно-приходскую школу. С 1860 по 1863 год в ней учился Дмитрий Мамин-Сибиряк, ставший позже известным писателем. После революции большевики национализировали постройку. В разные периоды в ней располагались парикмахерская, детская библиотека и выставочные залы. Затем в 2002 году к 150-летию Мамина-Сибиряка в помещениях открыли музей, который только за последний год посетили 17,5 тыс человек.

Сейчас здание является объектом культурного наследия федерального значения. Уникальность заключается в том, что оно никогда не подвергалось перестройке, сохранив свой первоначальный вид. Для реставрации строителям необходимо будет заменить около 20 метров фрагментов бревенчатого сруба, восстановить кирпичную печь, элементы крыши, восстановить внутреннюю отделку помещений.

«Также нужно будет укрепить фундамент, утеплить контур дома и полы, чтобы в помещениях музея-школы была комфортная температура. С подрядчиком все моменты обсудили, до конца недели нам предложат варианты устранения проблем <…> Делать это нужно, чтобы еще на долгие годы обеспечить сохранность памятника и удобство для посетителей», — добавил вице-мэр города по соцполитике Валерий Суров.