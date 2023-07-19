В Британии заявили о растущей напряженности между Зеленским и Западом

Из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский просит больше оружия, между Киевом и Западом появляется напряженность. Такое мнение выразил британский обозреватель Стефф Чавес.
«Напряженность между Украиной и ее западными покровителями теперь начала проявляться, поскольку Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия», — пишет Чавес в статье для Financial Times. Он отмечает, что Запад потратил 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации.
По словам автора, западные страны, поставляющие оружие Украине, недавно были вынуждены пополнить свои запасы вооружений и возобновить военные расходы. Однако их оборонно-промышленная база изо всех сил пытается увеличить производство, в результате чего эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту.
Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что страна вынуждена закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, передает «Национальная служба новостей».
Из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский просит больше оружия, между Киевом и Западом появляется напряженность. Такое мнение выразил британский обозреватель Стефф Чавес. «Напряженность между Украиной и ее западными покровителями теперь начала проявляться, поскольку Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия», — пишет Чавес в статье для Financial Times. Он отмечает, что Запад потратил 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации. По словам автора, западные страны, поставляющие оружие Украине, недавно были вынуждены пополнить свои запасы вооружений и возобновить военные расходы. Однако их оборонно-промышленная база изо всех сил пытается увеличить производство, в результате чего эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту. Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что страна вынуждена закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, передает «Национальная служба новостей».