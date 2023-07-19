В Британии заявили о растущей напряженности между Зеленским и Западом

FT: между Киевом и Западом появляется напряженность из-за просьб Зеленского об оружии
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Европейские политики. stock, заседание, европарламент, владимир зеленский, stock
Эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту, пишет обозреватель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский просит больше оружия, между Киевом и Западом появляется напряженность. Такое мнение выразил британский обозреватель Стефф Чавес.

«Напряженность между Украиной и ее западными покровителями теперь начала проявляться, поскольку Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия», — пишет Чавес в статье для Financial Times. Он отмечает, что Запад потратил 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации.

По словам автора, западные страны, поставляющие оружие Украине, недавно были вынуждены пополнить свои запасы вооружений и возобновить военные расходы. Однако их оборонно-промышленная база изо всех сил пытается увеличить производство, в результате чего эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту.

Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что страна вынуждена закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, передает «Национальная служба новостей».

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Из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский просит больше оружия, между Киевом и Западом появляется напряженность. Такое мнение выразил британский обозреватель Стефф Чавес. «Напряженность между Украиной и ее западными покровителями теперь начала проявляться, поскольку Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия», — пишет Чавес в статье для Financial Times. Он отмечает, что Запад потратил 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации. По словам автора, западные страны, поставляющие оружие Украине, недавно были вынуждены пополнить свои запасы вооружений и возобновить военные расходы. Однако их оборонно-промышленная база изо всех сил пытается увеличить производство, в результате чего эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту. Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что страна вынуждена закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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