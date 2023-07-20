Зампред Госдумы Чернышов призвал установить памятные доски в честь героев СВО на всех школах

Памятные доски с информацией о героях специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо установить на всех школах в России. Таким мнением с URA.RU поделился зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.
«Наш священный долг — увековечить память героев, погибших во время исполнения служебного долга на фронтах специальной военной операции. Точно так же, как мы спустя 78 лет после Великой Победы помним и чтим предков, наши дети, внуки и правнуки должны знать подвиг наших современников и гордиться им. Уверен, что российские школьники смогут лучше понять цели специальной военной операции, если будут знать о военных РФ — выпускниках тех же образовательных учреждений, где сейчас учатся и они сами. Поэтому считаю важным распространить практику размещения памятных досок с информацией о героях СВО на все школы страны. Мы должны использовать любую возможность для воспитания нового поколения патриотов, сплотиться вокруг нашей общей цели — победы и сохранении Родины», — подчеркнул Борис Чернышов.
Зампредседателя Госдумы добавил, что, кроме увековечения памяти, государству необходимо оказать всестороннюю помощь семьям героев СВО. «Кроме того, важно не только сохранять память о погибших героях, но и оказывать всестороннюю поддержку их семьям. Если дети наших солдат будут жить достойно, смогут получить качественное образование, создать уже свою семью — уверен, это будет лучшей наградой, к сожалению, посмертной, для их отцов», — отметил Чернышов.
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов увековечить память участников спецоперации. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов объяснял URA.RU, что некоторым школам, библиотекам, домам культуры России можно присвоить имена героев СВО.
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