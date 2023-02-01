Депутат Госдумы предложил называть школы в честь героев СВО

02 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В России мало школ и библиотек, которые носят конкретные имена, считает Сергей Морозов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторым школам, библиотекам, домам культуры России можно присвоить имена героев спецоперации на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. «Вы знаете, у нас очень мало школ, библиотек, домов культуры, больниц, которые носят конкретные имена. Например, школа №31, библиотека №6. А почему бы не назвать их именем молодого человека или не очень молодого человека, но который является примером для нас. Я родился в городе Ульяновске и пошел в школу №31, которой присвоили имя „Героев Свири“. Это те мальчишки, которые в ходе Великой Отечественной войны проявили чудеса героизма советского солдата. У нас то же самое. Сегодня чудеса героизма проявляют ребята и на Донбассе, и в целом на фронтах с украинскими нацистами», — отметил Сергей Морозов. По мнению депутата Госдумы, именем героев спецоперации можно называть также новые улицы в российских новостройках. «Мы ставим перед собой амбициозные задачи, цели, мы слышим от вице-премьеров, министров о том, что рекордное количество жилья будет сдано к 2022—2023 году, а раз так, то нам сам бог велел как раз вот не называть новые улицы неопределенным именем: Сиреневая, Хрустальная, Фиолетовая, а называть именами людей. Я больше сторонник того, чтобы строя следующие города, микрорайоны, какие-то переулки, называть их в честь людей, с которых можно брать пример. А не переименовывать, например, уже существующую улицу Кирова в улицу кого-то другого», — добавил Морозов. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что героев специальной военной операции на Украине включат в «пантеон героев». Учебник истории с разделом по СВО может появиться в школах России с первого сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторым школам, библиотекам, домам культуры России можно присвоить имена героев спецоперации на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. «Вы знаете, у нас очень мало школ, библиотек, домов культуры, больниц, которые носят конкретные имена. Например, школа №31, библиотека №6. А почему бы не назвать их именем молодого человека или не очень молодого человека, но который является примером для нас. Я родился в городе Ульяновске и пошел в школу №31, которой присвоили имя „Героев Свири“. Это те мальчишки, которые в ходе Великой Отечественной войны проявили чудеса героизма советского солдата. У нас то же самое. Сегодня чудеса героизма проявляют ребята и на Донбассе, и в целом на фронтах с украинскими нацистами», — отметил Сергей Морозов. По мнению депутата Госдумы, именем героев спецоперации можно называть также новые улицы в российских новостройках. «Мы ставим перед собой амбициозные задачи, цели, мы слышим от вице-премьеров, министров о том, что рекордное количество жилья будет сдано к 2022—2023 году, а раз так, то нам сам бог велел как раз вот не называть новые улицы неопределенным именем: Сиреневая, Хрустальная, Фиолетовая, а называть именами людей. Я больше сторонник того, чтобы строя следующие города, микрорайоны, какие-то переулки, называть их в честь людей, с которых можно брать пример. А не переименовывать, например, уже существующую улицу Кирова в улицу кого-то другого», — добавил Морозов. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что героев специальной военной операции на Украине включат в «пантеон героев». Учебник истории с разделом по СВО может появиться в школах России с первого сентября.