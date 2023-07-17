Путин поставил перед губернаторами важную задачу, связанную с СВО

Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО

18 июля 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Путин также поручил скорректировать стратегию нацполитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поручил губернаторам РФ увековечить память участников спецоперации. Соответствующее распоряжение опубликовали в Кремле. «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», — заявлено в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Кроме того, президент поручил скорректировать Стратегию национальной политики до 2025 года с учетом новых регионов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно заявлению Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Правительство подчеркивало, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее Путин отметил, что забота о защитниках страны — святая обязанность государства, передает RT.

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам РФ увековечить память участников спецоперации. Соответствующее распоряжение опубликовали в Кремле. «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», — заявлено в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Кроме того, президент поручил скорректировать Стратегию национальной политики до 2025 года с учетом новых регионов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно заявлению Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Правительство подчеркивало, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее Путин отметил, что забота о защитниках страны — святая обязанность государства, передает RT.