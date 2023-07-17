17 июля 2023

Путин поставил перед губернаторами важную задачу, связанную с СВО

Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, путин владимир
Путин также поручил скорректировать стратегию нацполитики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам РФ увековечить память участников спецоперации. Соответствующее распоряжение опубликовали в Кремле.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», — заявлено в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Кроме того, президент поручил скорректировать Стратегию национальной политики до 2025 года с учетом новых регионов.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно заявлению Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Правительство подчеркивало, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее Путин отметил, что забота о защитниках страны — святая обязанность государства, передает RT.

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Президент России Владимир Путин поручил губернаторам РФ увековечить память участников спецоперации. Соответствующее распоряжение опубликовали в Кремле. «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», — заявлено в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Кроме того, президент поручил скорректировать Стратегию национальной политики до 2025 года с учетом новых регионов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Согласно заявлению Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Правительство подчеркивало, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее Путин отметил, что забота о защитниках страны — святая обязанность государства, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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