Власти Кургана разъяснили причины сокращения числа автобусов вечером

Курганцы не могут уехать домой после работы из-за сокращения числа автобусов в вечернее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Представители городского департамента развития городского хозяйства рассказали, что задержка автобусов в Кургане связана со сниженным спросом на поездки. Разъяснения были даны на сайте «Обратись». Там жители города пожаловались, что не могут добраться до дома на автобусе после 20:00.

«После 20:00 часов все маршруты продолжают свою работу, сократив лишь определенные графики, в результате чего интервал движения автобусов на маршрутах увеличивается. На маршрутах остается меньшее количество транспортных средств, соответствующее для обслуживания маршрутов в вечернее время», — объяснили представители мэрии на сайте.

В департаменте утверждают, что вечерние автобусы сократили из-за меньшего количества желающих ехать. При этом горожане, напротив, считают, что из-за сокращения числа автобусов, люди не могут уехать с работы или дач домой. «В 20:45 приезжает 74 автобус на остановку 2 микрорайона уже полный!» — делится переживанием обратившийся.

Ранее URA.RU писало, что новые пассажирские автобусы в Кургане будут ездить в микрорайоны Заозерного. Решение было принято в связи с жалобами жителей на недоступность общественного транспорта в часы-пик и вечернее время.