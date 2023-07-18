18 июля 2023

Власти Кургана разъяснили причины сокращения числа автобусов вечером

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, пассажиры
Курганцы не могут уехать домой после работы из-за сокращения числа автобусов в вечернее время Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Представители городского департамента развития городского хозяйства рассказали, что задержка автобусов в Кургане связана со сниженным спросом на поездки. Разъяснения были даны на сайте «Обратись». Там жители города пожаловались, что не могут добраться до дома на автобусе после 20:00.

«После 20:00 часов все маршруты продолжают свою работу, сократив лишь определенные графики, в результате чего интервал движения автобусов на маршрутах увеличивается. На маршрутах остается меньшее количество транспортных средств, соответствующее для обслуживания маршрутов в вечернее время», — объяснили представители мэрии на сайте.

В департаменте утверждают, что вечерние автобусы сократили из-за меньшего количества желающих ехать. При этом горожане, напротив, считают, что из-за сокращения числа автобусов, люди не могут уехать с работы или дач домой. «В 20:45 приезжает 74 автобус на остановку 2 микрорайона уже полный!» — делится переживанием обратившийся.

Ранее URA.RU писало, что новые пассажирские автобусы в Кургане будут ездить в микрорайоны Заозерного. Решение было принято в связи с жалобами жителей на недоступность общественного транспорта в часы-пик и вечернее время.

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Представители городского департамента развития городского хозяйства рассказали, что задержка автобусов в Кургане связана со сниженным спросом на поездки. Разъяснения были даны на сайте «Обратись». Там жители города пожаловались, что не могут добраться до дома на автобусе после 20:00. «После 20:00 часов все маршруты продолжают свою работу, сократив лишь определенные графики, в результате чего интервал движения автобусов на маршрутах увеличивается. На маршрутах остается меньшее количество транспортных средств, соответствующее для обслуживания маршрутов в вечернее время», — объяснили представители мэрии на сайте. В департаменте утверждают, что вечерние автобусы сократили из-за меньшего количества желающих ехать. При этом горожане, напротив, считают, что из-за сокращения числа автобусов, люди не могут уехать с работы или дач домой. «В 20:45 приезжает 74 автобус на остановку 2 микрорайона уже полный!» — делится переживанием обратившийся. Ранее URA.RU писало, что новые пассажирские автобусы в Кургане будут ездить в микрорайоны Заозерного. Решение было принято в связи с жалобами жителей на недоступность общественного транспорта в часы-пик и вечернее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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