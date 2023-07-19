В Екатеринбурге ищут серийного похитителя дезодорантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
На Эльмаше из магазинов похитили дезодоранты Фото:

В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину, подозреваемого в серии краж дезодорантов из двух сетевых магазинов на Эльмаше и бутылки виски из местного алкомаркета. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Все три эпизода хищений имущества произошли в январе текущего 2023 года, два из них — днем 16-го января с разницей в пару минут. Мужчина зашел в помещения двух торговых залов и, держа в руках корзину, взял с витрин 24 фирменных флакона дезодорантов (10 — в одном магазине, 14 — в другом). Спрятав их под одежду, поспешил скрыться», — рассказывают в полиции.

Через несколько дней тот же мужчина отметился в алкомаркете на Стачек, 4а. Там он похитил бутылку виски. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей.

Кражи попали на камеры видеонаблюдения, и сейчас полицейские разыскивают похитителя. Ему предлагают самостоятельно прийти в полицию с повинной и возместить ущерб магазинам. Всех, кто узнал мужчину, просят звонить по номерам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14.

Мужчина похитил 24 дезодоранта и бутылку виски
Мужчина похитил 24 дезодоранта и бутылку виски
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину, подозреваемого в серии краж дезодорантов из двух сетевых магазинов на Эльмаше и бутылки виски из местного алкомаркета. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Все три эпизода хищений имущества произошли в январе текущего 2023 года, два из них — днем 16-го января с разницей в пару минут. Мужчина зашел в помещения двух торговых залов и, держа в руках корзину, взял с витрин 24 фирменных флакона дезодорантов (10 — в одном магазине, 14 — в другом). Спрятав их под одежду, поспешил скрыться», — рассказывают в полиции. Через несколько дней тот же мужчина отметился в алкомаркете на Стачек, 4а. Там он похитил бутылку виски. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей. Кражи попали на камеры видеонаблюдения, и сейчас полицейские разыскивают похитителя. Ему предлагают самостоятельно прийти в полицию с повинной и возместить ущерб магазинам. Всех, кто узнал мужчину, просят звонить по номерам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...