В Екатеринбурге ищут серийного похитителя дезодорантов. Фото

19 июля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

На Эльмаше из магазинов похитили дезодоранты Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину, подозреваемого в серии краж дезодорантов из двух сетевых магазинов на Эльмаше и бутылки виски из местного алкомаркета. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Все три эпизода хищений имущества произошли в январе текущего 2023 года, два из них — днем 16-го января с разницей в пару минут. Мужчина зашел в помещения двух торговых залов и, держа в руках корзину, взял с витрин 24 фирменных флакона дезодорантов (10 — в одном магазине, 14 — в другом). Спрятав их под одежду, поспешил скрыться», — рассказывают в полиции. Через несколько дней тот же мужчина отметился в алкомаркете на Стачек, 4а. Там он похитил бутылку виски. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей. Кражи попали на камеры видеонаблюдения, и сейчас полицейские разыскивают похитителя. Ему предлагают самостоятельно прийти в полицию с повинной и возместить ущерб магазинам. Всех, кто узнал мужчину, просят звонить по номерам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14. Мужчина похитил 24 дезодоранта и бутылку виски Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге объявили в розыск мужчину, подозреваемого в серии краж дезодорантов из двух сетевых магазинов на Эльмаше и бутылки виски из местного алкомаркета. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Все три эпизода хищений имущества произошли в январе текущего 2023 года, два из них — днем 16-го января с разницей в пару минут. Мужчина зашел в помещения двух торговых залов и, держа в руках корзину, взял с витрин 24 фирменных флакона дезодорантов (10 — в одном магазине, 14 — в другом). Спрятав их под одежду, поспешил скрыться», — рассказывают в полиции. Через несколько дней тот же мужчина отметился в алкомаркете на Стачек, 4а. Там он похитил бутылку виски. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей. Кражи попали на камеры видеонаблюдения, и сейчас полицейские разыскивают похитителя. Ему предлагают самостоятельно прийти в полицию с повинной и возместить ущерб магазинам. Всех, кто узнал мужчину, просят звонить по номерам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14.