«Фонтанка»: бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев задержан за взятку десятизначной суммой

В отношении Владимира Лавленцева возбуждено уголовное дело, передает «Фонтанка»
В Москве после обысков задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей.
«Лавленцев задержан после обысков в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело, суммы десятизначные», — передает издание «Фонтанка».
Авторы со ссылкой на источники указали, что в материале дела бывшего вице-губернатора упоминается сумма хищения около трех миллиардов рублей. Уточняется, что Лавленцева задержали на 72 часа. Мера пресечения политику пока что не предлагалась.
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