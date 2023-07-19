«Фонтанка»: бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев задержан за взятку десятизначной суммой

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В отношении Владимира Лавленцева возбуждено уголовное дело, передает «Фонтанка» Фото:

В Москве после обысков задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей.

«Лавленцев задержан после обысков в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело, суммы десятизначные», — передает издание «Фонтанка».

Авторы со ссылкой на источники указали, что в материале дела бывшего вице-губернатора упоминается сумма хищения около трех миллиардов рублей. Уточняется, что Лавленцева задержали на 72 часа. Мера пресечения политику пока что не предлагалась.

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В Москве после обысков задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей. «Лавленцев задержан после обысков в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело, суммы десятизначные», — передает издание «Фонтанка». Авторы со ссылкой на источники указали, что в материале дела бывшего вице-губернатора упоминается сумма хищения около трех миллиардов рублей. Уточняется, что Лавленцева задержали на 72 часа. Мера пресечения политику пока что не предлагалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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