«Фонтанка»: бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев задержан за взятку десятизначной суммой 19 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 + В отношении Владимира Лавленцева возбуждено уголовное дело, передает «Фонтанка» Фото: Роман Пименов/ТАСС В Москве после обысков задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей. «Лавленцев задержан после обысков в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело, суммы десятизначные», — передает издание «Фонтанка». Авторы со ссылкой на источники указали, что в материале дела бывшего вице-губернатора упоминается сумма хищения около трех миллиардов рублей. Уточняется, что Лавленцева задержали на 72 часа. Мера пресечения политику пока что не предлагалась. В Москве после обысков задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Его обвиняют в хищении средств на сумму около трех миллиардов рублей. «Лавленцев задержан после обысков в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело, суммы десятизначные», — передает издание «Фонтанка». Авторы со ссылкой на источники указали, что в материале дела бывшего вице-губернатора упоминается сумма хищения около трех миллиардов рублей. Уточняется, что Лавленцева задержали на 72 часа. Мера пресечения политику пока что не предлагалась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям