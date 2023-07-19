Силуанов: Россия в следующем году потратит больше денег, чем планировалось 19 июля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 + Глава Минфина высказался о российском бюджете на следующий год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расходы российского бюджета в 2024 буду выше запланированных. Об этом сообщили глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Расходы бюджета РФ в 2024 году превысят запланированные показатели. Объем повышения обсуждается», — сказал Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, глава Минфина РФ отметил, что перераспределение бюджета РФ в следующем году составит 450 миллиардов рублей. При этом, по словам Силуанова, нефтегазовые расходы бюджета РФ в этом и следующем году превысят план. Расходы российского бюджета в 2024 буду выше запланированных. Об этом сообщили глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Расходы бюджета РФ в 2024 году превысят запланированные показатели. Объем повышения обсуждается», — сказал Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, глава Минфина РФ отметил, что перераспределение бюджета РФ в следующем году составит 450 миллиардов рублей. При этом, по словам Силуанова, нефтегазовые расходы бюджета РФ в этом и следующем году превысят план. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям