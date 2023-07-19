Силуанов: Россия в следующем году потратит больше денег, чем планировалось

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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, мишустин михаил, силуанов антон
Глава Минфина высказался о российском бюджете на следующий год Фото:

Расходы российского бюджета в 2024 буду выше запланированных. Об этом сообщили глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Расходы бюджета РФ в 2024 году превысят запланированные показатели. Объем повышения обсуждается», — сказал Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, глава Минфина РФ отметил, что перераспределение бюджета РФ в следующем году составит 450 миллиардов рублей. При этом, по словам Силуанова, нефтегазовые расходы бюджета РФ в этом и следующем году превысят план.

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Расходы российского бюджета в 2024 буду выше запланированных. Об этом сообщили глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Расходы бюджета РФ в 2024 году превысят запланированные показатели. Объем повышения обсуждается», — сказал Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, глава Минфина РФ отметил, что перераспределение бюджета РФ в следующем году составит 450 миллиардов рублей. При этом, по словам Силуанова, нефтегазовые расходы бюджета РФ в этом и следующем году превысят план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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