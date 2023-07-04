Счетная палата сообщила о гигантском дефиците бюджета РФ

05 июля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Дефицит бюджета России в I квартале составил 2,402 трлн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года достиг 2,402 трлн рублей, при этом доходная часть составляет — 5,678 трлн рублей, расходная — 8,08 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ. «Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4 043,3 млрд рублей, или 23,5%. Кассовое исполнение расходов составило 8 079,8 млрд рублей, или 27,1% показателя сводной росписи с изменениями», — говорится в докладе . В документе указано, что за первый квартал текущего года доходы бюджета России уменьшились на 1,485 трлн рублей в сравнении с тем же периодом 2022 года (или на 20,7%). При этом расходы выросли на 2,22 трлн рублей (или на 37,9%). Госдолг РФ вырос на 4% (905,2 млрд рублей) и достиг 23,725 трлн рублей, или 15,8% ВВП. Несмотря на это, Путин сообщил о восстановлении российской экономики. Он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что результаты лучше прогнозов. При этом Мишустин отметил, что рост реальной зарплаты россиян за четыре месяца 2023 года составил 4,2%.

Дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года достиг 2,402 трлн рублей, при этом доходная часть составляет — 5,678 трлн рублей, расходная — 8,08 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ. «Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4 043,3 млрд рублей, или 23,5%. Кассовое исполнение расходов составило 8 079,8 млрд рублей, или 27,1% показателя сводной росписи с изменениями», — говорится в докладе. В документе указано, что за первый квартал текущего года доходы бюджета России уменьшились на 1,485 трлн рублей в сравнении с тем же периодом 2022 года (или на 20,7%). При этом расходы выросли на 2,22 трлн рублей (или на 37,9%). Госдолг РФ вырос на 4% (905,2 млрд рублей) и достиг 23,725 трлн рублей, или 15,8% ВВП. Несмотря на это, Путин сообщил о восстановлении российской экономики. Он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что результаты лучше прогнозов. При этом Мишустин отметил, что рост реальной зарплаты россиян за четыре месяца 2023 года составил 4,2%.