04 июля 2023

Счетная палата сообщила о гигантском дефиците бюджета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, рабочее место депутата, бюджет пермского края
Дефицит бюджета России в I квартале составил 2,402 трлн рублей Фото:

Дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года достиг 2,402 трлн рублей, при этом доходная часть составляет — 5,678 трлн рублей, расходная — 8,08 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ.

«Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4 043,3 млрд рублей, или 23,5%. Кассовое исполнение расходов составило 8 079,8 млрд рублей, или 27,1% показателя сводной росписи с изменениями», — говорится в докладе.

В документе указано, что за первый квартал текущего года доходы бюджета России уменьшились на 1,485 трлн рублей в сравнении с тем же периодом 2022 года (или на 20,7%). При этом расходы выросли на 2,22 трлн рублей (или на 37,9%). Госдолг РФ вырос на 4% (905,2 млрд рублей) и достиг 23,725 трлн рублей, или 15,8% ВВП.

Несмотря на это, Путин сообщил о восстановлении российской экономики. Он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что результаты лучше прогнозов. При этом Мишустин отметил, что рост реальной зарплаты россиян за четыре месяца 2023 года составил 4,2%.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года достиг 2,402 трлн рублей, при этом доходная часть составляет — 5,678 трлн рублей, расходная — 8,08 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ. «Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4 043,3 млрд рублей, или 23,5%. Кассовое исполнение расходов составило 8 079,8 млрд рублей, или 27,1% показателя сводной росписи с изменениями», — говорится в докладе. В документе указано, что за первый квартал текущего года доходы бюджета России уменьшились на 1,485 трлн рублей в сравнении с тем же периодом 2022 года (или на 20,7%). При этом расходы выросли на 2,22 трлн рублей (или на 37,9%). Госдолг РФ вырос на 4% (905,2 млрд рублей) и достиг 23,725 трлн рублей, или 15,8% ВВП. Несмотря на это, Путин сообщил о восстановлении российской экономики. Он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что результаты лучше прогнозов. При этом Мишустин отметил, что рост реальной зарплаты россиян за четыре месяца 2023 года составил 4,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...