Песков раскрыл, как сокращение расходов бюджета скажется на нацпроектах

Песков: сокращение расходов бюджета не повлияет на реализацию приоритетных нацпроектов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскрыл судьбу нацпроектов после сокращения расходов бюджета Фото:

Сокращение расходов бюджета, одобренное правительством, не скажется на реализации нацпроектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нацпроекты являются приоритетом. Никто не отказывался от этих основных ориентиров. Эффективность выполнения этих проектов большая. Все выполняется своим чередом. Есть незащищенные проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс. В нацпроектах тоже могут быть определенные нюансировки, но это не понижает приоритетность нацпроектов», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Сокращение расходов бюджета, одобренное правительством, не скажется на реализации нацпроектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, нацпроекты являются приоритетом. Никто не отказывался от этих основных ориентиров. Эффективность выполнения этих проектов большая. Все выполняется своим чередом. Есть незащищенные проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс. В нацпроектах тоже могут быть определенные нюансировки, но это не понижает приоритетность нацпроектов», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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