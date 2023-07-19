Челябинские спасатели вскрыли квартиру пожилого психбольного

В Челябинске спасатели открыли дверь квартиры пожилого мужчины, страдающего психическим заболеванием, для оказания медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) городской мэрии
«Сегодня в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Потемкина. За помощью обратилась супруга 64-летнего челябинца, страдающего психическим заболеванием. Для оказания медицинской помощи дверь удалось быстро открыть при помощи специального инструмента», — уточнили в пресс-службе ведомства. Супруга больного рассказала спасателям, что мужчина заперся на задвижку и начал выбрасывать из окна вещи.
Ранее стало известно, что спасатели освободили жителя Магнитогорска, который повис сломанной ногой на газопроводе. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.
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