Челябинские спасатели вскрыли квартиру пожилого психбольного

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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, шлем, каска, спасатель, снаряжение
Спасатели обеспечили доступ медикам Фото:

В Челябинске спасатели открыли дверь квартиры пожилого мужчины, страдающего психическим заболеванием, для оказания медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) городской мэрии

«Сегодня в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Потемкина. За помощью обратилась супруга 64-летнего челябинца, страдающего психическим заболеванием. Для оказания медицинской помощи дверь удалось быстро открыть при помощи специального инструмента», — уточнили в пресс-службе ведомства. Супруга больного рассказала спасателям, что мужчина заперся на задвижку и начал выбрасывать из окна вещи.

Ранее стало известно, что спасатели освободили жителя Магнитогорска, который повис сломанной ногой на газопроводе. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.

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В Челябинске спасатели открыли дверь квартиры пожилого мужчины, страдающего психическим заболеванием, для оказания медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) городской мэрии «Сегодня в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Потемкина. За помощью обратилась супруга 64-летнего челябинца, страдающего психическим заболеванием. Для оказания медицинской помощи дверь удалось быстро открыть при помощи специального инструмента», — уточнили в пресс-службе ведомства. Супруга больного рассказала спасателям, что мужчина заперся на задвижку и начал выбрасывать из окна вещи. Ранее стало известно, что спасатели освободили жителя Магнитогорска, который повис сломанной ногой на газопроводе. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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