Челябинские спасатели вскрыли квартиру пожилого психбольного

Спасатели обеспечили доступ медикам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске спасатели открыли дверь квартиры пожилого мужчины, страдающего психическим заболеванием, для оказания медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) городской мэрии

«Сегодня в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Потемкина. За помощью обратилась супруга 64-летнего челябинца, страдающего психическим заболеванием. Для оказания медицинской помощи дверь удалось быстро открыть при помощи специального инструмента», — уточнили в пресс-службе ведомства. Супруга больного рассказала спасателям, что мужчина заперся на задвижку и начал выбрасывать из окна вещи.

Ранее стало известно, что спасатели освободили жителя Магнитогорска, который повис сломанной ногой на газопроводе. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.