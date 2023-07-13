Спасатели освободили челябинца, повисшего сломанной ногой на газопроводе. Фото

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Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, камаз, носилки, спасатели, дтп, поисково спасательная служба, псс
Мужчину деблокировали с помощью альпинистского снаряжения Фото:

В Магнитогорске Челябинской области мужчина застрял между фасадом дома и газопроводом, повиснув на сломанной ноге. Сотрудникам скорой помощи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Прибыв на вызов от очевидцев, врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего. Им оказали помощь спасатели. Правая нога мужчины застряла на металлической трубе газопровода», — рассказали в ПСС.

Мужчина 1988 года рождения оказался повисшим на уровне второго этажа, когда приехала помощь. Он остался в сознании, несмотря на серьезность перелома. О том, что произошло рассказать пострадавший не смог. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.

Житель третьего этажа застрял между фасадом и трубой газопровода
Житель третьего этажа застрял между фасадом и трубой газопровода
Не смотря на серьезный перелом, мужчина оставался в сознании
Не смотря на серьезный перелом, мужчина оставался в сознании

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В Магнитогорске Челябинской области мужчина застрял между фасадом дома и газопроводом, повиснув на сломанной ноге. Сотрудникам скорой помощи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Прибыв на вызов от очевидцев, врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего. Им оказали помощь спасатели. Правая нога мужчины застряла на металлической трубе газопровода», — рассказали в ПСС. Мужчина 1988 года рождения оказался повисшим на уровне второго этажа, когда приехала помощь. Он остался в сознании, несмотря на серьезность перелома. О том, что произошло рассказать пострадавший не смог. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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