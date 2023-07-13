В Магнитогорске Челябинской области мужчина застрял между фасадом дома и газопроводом, повиснув на сломанной ноге. Сотрудникам скорой помощи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.
«Прибыв на вызов от очевидцев, врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего. Им оказали помощь спасатели. Правая нога мужчины застряла на металлической трубе газопровода», — рассказали в ПСС.
Мужчина 1988 года рождения оказался повисшим на уровне второго этажа, когда приехала помощь. Он остался в сознании, несмотря на серьезность перелома. О том, что произошло рассказать пострадавший не смог. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.
Житель третьего этажа застрял между фасадом и трубой газопровода
фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Не смотря на серьезный перелом, мужчина оставался в сознании
фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Магнитогорске Челябинской области мужчина застрял между фасадом дома и газопроводом, повиснув на сломанной ноге. Сотрудникам скорой помощи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Прибыв на вызов от очевидцев, врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего. Им оказали помощь спасатели. Правая нога мужчины застряла на металлической трубе газопровода», — рассказали в ПСС. Мужчина 1988 года рождения оказался повисшим на уровне второго этажа, когда приехала помощь. Он остался в сознании, несмотря на серьезность перелома. О том, что произошло рассказать пострадавший не смог. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.