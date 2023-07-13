Мужчину деблокировали с помощью альпинистского снаряжения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области мужчина застрял между фасадом дома и газопроводом, повиснув на сломанной ноге. Сотрудникам скорой помощи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Прибыв на вызов от очевидцев, врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего. Им оказали помощь спасатели. Правая нога мужчины застряла на металлической трубе газопровода», — рассказали в ПСС.

Мужчина 1988 года рождения оказался повисшим на уровне второго этажа, когда приехала помощь. Он остался в сознании, несмотря на серьезность перелома. О том, что произошло рассказать пострадавший не смог. Спасатели деблокировали ногу и переместили его в карету скорой помощи.

Житель третьего этажа застрял между фасадом и трубой газопровода фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области