Путин назвал условие для участия России в зерновой сделке

Путин: Россия вернется в зерновую сделку, если будут учтены все принципы ее участия
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил об условии, при котором Россия вернется в зерновую сделку Фото:
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Условием для возвращения России в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в договоренности», — сказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24».

Также в качестве одного из условий Путин назвал возврат сделки к ее гуманитарной сути. Кроме того, Москве нужно подключение к системе SWIFT в рамках договоренностей.

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Условием для возвращения России в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в договоренности», — сказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Также в качестве одного из условий Путин назвал возврат сделки к ее гуманитарной сути. Кроме того, Москве нужно подключение к системе SWIFT в рамках договоренностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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