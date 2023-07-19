Путин назвал условие для участия России в зерновой сделке

Путин: Россия вернется в зерновую сделку, если будут учтены все принципы ее участия

19 июля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил об условии, при котором Россия вернется в зерновую сделку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Условием для возвращения России в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в договоренности», — сказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Также в качестве одного из условий Путин назвал возврат сделки к ее гуманитарной сути. Кроме того, Москве нужно подключение к системе SWIFT в рамках договоренностей.

Условием для возвращения России в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в договоренности», — сказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Также в качестве одного из условий Путин назвал возврат сделки к ее гуманитарной сути. Кроме того, Москве нужно подключение к системе SWIFT в рамках договоренностей.