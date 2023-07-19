Путин назвал условие для участия России в зерновой сделке

Владимир Путин заявил об условии, при котором Россия вернется в зерновую сделку
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Условием для возвращения России в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все принципы ее участия в договоренности», — сказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24».
Также в качестве одного из условий Путин назвал возврат сделки к ее гуманитарной сути. Кроме того, Москве нужно подключение к системе SWIFT в рамках договоренностей.
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