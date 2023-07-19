В Пентагоне объявили о новой стратегии вооружения Украины

Politico: Запад вместо поставок будет ремонтировать переданную Украине технику

20 июля 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Украина не может самостоятельно поддерживать вооружение в рабочем состоянии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе поменяли стратегию вооружения Украины: теперь вместо поставок партнеры Киева берут на себя обязательства по ремонту и техническому обслуживанию ранее переданной техники. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона. «Акцент Запада на создании военной машины Украины значительно сместился на ремонт и техническое обслуживание», — сказал чиновник Пентагона, его слова приводят в статье Politico. Там отмечают, что еще до контрнаступления Киева власти союзников переживали о том, что возможности Украины по поддержанию переданной техники в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя. Ранее в издании Mysl Polska написали, что Украина опозорила технику НАТО. По словам автора статьи, украинские войска провалили контрнаступление, несмотря на оснащение современной техникой.

На Западе поменяли стратегию вооружения Украины: теперь вместо поставок партнеры Киева берут на себя обязательства по ремонту и техническому обслуживанию ранее переданной техники. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона. «Акцент Запада на создании военной машины Украины значительно сместился на ремонт и техническое обслуживание», — сказал чиновник Пентагона, его слова приводят в статье Politico. Там отмечают, что еще до контрнаступления Киева власти союзников переживали о том, что возможности Украины по поддержанию переданной техники в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя. Ранее в издании Mysl Polska написали, что Украина опозорила технику НАТО. По словам автора статьи, украинские войска провалили контрнаступление, несмотря на оснащение современной техникой.