19 июля 2023

В Пентагоне объявили о новой стратегии вооружения Украины

Politico: Запад вместо поставок будет ремонтировать переданную Украине технику
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, ВСУ, stock
Украина не может самостоятельно поддерживать вооружение в рабочем состоянии Фото:
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На Западе поменяли стратегию вооружения Украины: теперь вместо поставок партнеры Киева берут на себя обязательства по ремонту и техническому обслуживанию ранее переданной техники. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

«Акцент Запада на создании военной машины Украины значительно сместился на ремонт и техническое обслуживание», — сказал чиновник Пентагона, его слова приводят в статье Politico. Там отмечают, что еще до контрнаступления Киева власти союзников переживали о том, что возможности Украины по поддержанию переданной техники в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя.

Ранее в издании Mysl Polska написали, что Украина опозорила технику НАТО. По словам автора статьи, украинские войска провалили контрнаступление, несмотря на оснащение современной техникой.

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На Западе поменяли стратегию вооружения Украины: теперь вместо поставок партнеры Киева берут на себя обязательства по ремонту и техническому обслуживанию ранее переданной техники. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона. «Акцент Запада на создании военной машины Украины значительно сместился на ремонт и техническое обслуживание», — сказал чиновник Пентагона, его слова приводят в статье Politico. Там отмечают, что еще до контрнаступления Киева власти союзников переживали о том, что возможности Украины по поддержанию переданной техники в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя. Ранее в издании Mysl Polska написали, что Украина опозорила технику НАТО. По словам автора статьи, украинские войска провалили контрнаступление, несмотря на оснащение современной техникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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