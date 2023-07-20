Немецкие чиновники пожаловались на дефицит вооруженных сил

Комиссар Бундестага Хегль: Германия не может восполнить дефицит в армии

В армии Германии есть проблемы с набором солдат, отметили немецкие чиновники Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Если Германия не изменит подходы к формированию армии, то она не сможет достичь нужной численности вооруженных сил к 2031 году. Об этом заявила комиссар Бундестага Ева Хегль, а депутат федерального собрания Германии Йоханнес Арльт призвал к всеобщему набору в армию.

«Очень сомнительно, что заявленная цель расширения Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) до 203 000 солдат к 2031 году может быть достигнута с помощью мер и подходов, принятых до сих пор», — заявила Ева Хегль, ее слова приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Она отметила, что нужны дополнительные усилия, чтобы привлечь новых солдат к службе.

Политик из Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт, депутат Бундестага, выступил за всеобщую воинскую службу. По его словам, таким образом Германия сможет иметь в воинских запасах минимум 183 тысячи человек. Сама Хегль против возращения к такой практике.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что проблемы с набором в армию не могут быть устранены в ближайшие десятилетия. По его словам, в промышленности не хватает денег и производственных мощностей, передает RT.

На данный момент в Германии нет ни одной боеспособной дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране. Увеличение комплектования было согласовано с НАТО.