Немецкие чиновники пожаловались на дефицит вооруженных сил

Комиссар Бундестага Хегль: Германия не может восполнить дефицит в армии
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В армии Германии есть проблемы с набором солдат, отметили немецкие чиновники Фото:

Если Германия не изменит подходы к формированию армии, то она не сможет достичь нужной численности вооруженных сил к 2031 году. Об этом заявила комиссар Бундестага Ева Хегль, а депутат федерального собрания Германии Йоханнес Арльт призвал к всеобщему набору в армию.

«Очень сомнительно, что заявленная цель расширения Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) до 203 000 солдат к 2031 году может быть достигнута с помощью мер и подходов, принятых до сих пор», — заявила Ева Хегль, ее слова приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Она отметила, что нужны дополнительные усилия, чтобы привлечь новых солдат к службе.

Политик из Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт, депутат Бундестага, выступил за всеобщую воинскую службу. По его словам, таким образом Германия сможет иметь в воинских запасах минимум 183 тысячи человек. Сама Хегль против возращения к такой практике.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что проблемы с набором в армию не могут быть устранены в ближайшие десятилетия. По его словам, в промышленности не хватает денег и производственных мощностей, передает RT.

На данный момент в Германии нет ни одной боеспособной дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране. Увеличение комплектования было согласовано с НАТО.

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Если Германия не изменит подходы к формированию армии, то она не сможет достичь нужной численности вооруженных сил к 2031 году. Об этом заявила комиссар Бундестага Ева Хегль, а депутат федерального собрания Германии Йоханнес Арльт призвал к всеобщему набору в армию. «Очень сомнительно, что заявленная цель расширения Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) до 203 000 солдат к 2031 году может быть достигнута с помощью мер и подходов, принятых до сих пор», — заявила Ева Хегль, ее слова приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Она отметила, что нужны дополнительные усилия, чтобы привлечь новых солдат к службе. Политик из Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт, депутат Бундестага, выступил за всеобщую воинскую службу. По его словам, таким образом Германия сможет иметь в воинских запасах минимум 183 тысячи человек. Сама Хегль против возращения к такой практике. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что проблемы с набором в армию не могут быть устранены в ближайшие десятилетия. По его словам, в промышленности не хватает денег и производственных мощностей, передает RT. На данный момент в Германии нет ни одной боеспособной дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране. Увеличение комплектования было согласовано с НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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