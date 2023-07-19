«Коммунисты России» выдвинули в депутаты гордумы Тюмени уклониста от военной службы

20 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Денис Миронов был дважды осужден по 328 статье УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия «Коммунисты России» выдвинула в депутаты гордумы Тюмени уклониста от военной службы Дениса Миронова. Информацию о судимости кандидата URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. «Миронов Денис Валерьевич, дата рождения 27.08.1991. Имелась судимость в 2015 году по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Освобожден от наказания по амнистии, судимость погашена 24.04.2015», — говорится в справке избиркома о кандидате. Вторая судимость у Миронова была по той же статье 26.01.2017 года. Он получил штраф. Судимость погашена 29.01.2018 года. Миронов выдвигается от «Коммунистов России» по 13-му одномандатному округу. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

Партия «Коммунисты России» выдвинула в депутаты гордумы Тюмени уклониста от военной службы Дениса Миронова. Информацию о судимости кандидата URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. «Миронов Денис Валерьевич, дата рождения 27.08.1991. Имелась судимость в 2015 году по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Освобожден от наказания по амнистии, судимость погашена 24.04.2015», — говорится в справке избиркома о кандидате. Вторая судимость у Миронова была по той же статье 26.01.2017 года. Он получил штраф. Судимость погашена 29.01.2018 года. Миронов выдвигается от «Коммунистов России» по 13-му одномандатному округу. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.