19 июля 2023

«Коммунисты России» выдвинули в депутаты гордумы Тюмени уклониста от военной службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Миронов был дважды осужден по 328 статье УК РФ Фото:

Партия «Коммунисты России» выдвинула в депутаты гордумы Тюмени уклониста от военной службы Дениса Миронова. Информацию о судимости кандидата URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области.

«Миронов Денис Валерьевич, дата рождения 27.08.1991. Имелась судимость в 2015 году по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Освобожден от наказания по амнистии, судимость погашена 24.04.2015», — говорится в справке избиркома о кандидате. Вторая судимость у Миронова была по той же статье 26.01.2017 года. Он получил штраф. Судимость погашена 29.01.2018 года.

Миронов выдвигается от «Коммунистов России» по 13-му одномандатному округу. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

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Партия «Коммунисты России» выдвинула в депутаты гордумы Тюмени уклониста от военной службы Дениса Миронова. Информацию о судимости кандидата URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. «Миронов Денис Валерьевич, дата рождения 27.08.1991. Имелась судимость в 2015 году по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Освобожден от наказания по амнистии, судимость погашена 24.04.2015», — говорится в справке избиркома о кандидате. Вторая судимость у Миронова была по той же статье 26.01.2017 года. Он получил штраф. Судимость погашена 29.01.2018 года. Миронов выдвигается от «Коммунистов России» по 13-му одномандатному округу. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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