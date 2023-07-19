За первое полугодие текущего года у жителей ЯНАО самым популярным мужским именем для мальчиков стало имя Дмитрий, а для девочек — София. Данные о популярных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГС.
«В 2023 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Дмитрий (120 раз), Александр (115), Михаил (114), Артем (113) и Мирон (106). Среди имен девочек лидируют — София (112 раз), Ева (100) Виктория и Анна (89) и Екатерина (87)», — следует из информации на портале ЗАГС.
Среди редких имен для мальчиков, зарегистрированных в службе ЗАГС ЯНАО, встречаются Диер, Юсиф, Равиль, Байзак, Жакшлык. Девочек называли Айбиике, Бибинур, Анжелина, Зоя и Хамила.
Ранее URA.RU рассказало, какие имена были популярными в первом квартале. По итогу полугодия топ популярных имен изменился, но незначительно.
Самые популярные имена в ЯНАО за первое полугодие 2023 года
За первое полугодие текущего года у жителей ЯНАО самым популярным мужским именем для мальчиков стало имя Дмитрий, а для девочек — София. Данные о популярных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГС. «В 2023 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Дмитрий (120 раз), Александр (115), Михаил (114), Артем (113) и Мирон (106). Среди имен девочек лидируют — София (112 раз), Ева (100) Виктория и Анна (89) и Екатерина (87)», — следует из информации на портале ЗАГС. Среди редких имен для мальчиков, зарегистрированных в службе ЗАГС ЯНАО, встречаются Диер, Юсиф, Равиль, Байзак, Жакшлык. Девочек называли Айбиике, Бибинур, Анжелина, Зоя и Хамила. Ранее URA.RU рассказало, какие имена были популярными в первом квартале. По итогу полугодия топ популярных имен изменился, но незначительно.