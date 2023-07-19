19 июля 2023
18 июля 2023

В ЯНАО назвали топ-5 редких и популярных имен для младенцев. Скрин

В службе ЗАГС опубликовали популярные и редкие имена для новорожденных в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
В ЯНАО имя Дмитрий стало самым популярным для мальчиков в первом полугодии Фото:

За первое полугодие текущего года у жителей ЯНАО самым популярным мужским именем для мальчиков стало имя Дмитрий, а для девочек — София. Данные о популярных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГС.

«В 2023 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Дмитрий (120 раз), Александр (115), Михаил (114), Артем (113) и Мирон (106). Среди имен девочек лидируют — София (112 раз), Ева (100) Виктория и Анна (89) и Екатерина (87)», — следует из информации на портале ЗАГС.

Среди редких имен для мальчиков, зарегистрированных в службе ЗАГС ЯНАО, встречаются Диер, Юсиф, Равиль, Байзак, Жакшлык. Девочек называли Айбиике, Бибинур, Анжелина, Зоя и Хамила.

Ранее URA.RU рассказало, какие имена были популярными в первом квартале. По итогу полугодия топ популярных имен изменился, но незначительно.

Самые популярные имена в ЯНАО за первое полугодие 2023 года
Самые популярные имена в ЯНАО за первое полугодие 2023 года
Фото:

Редкие имена для младенцев в ЯНАО
Редкие имена для младенцев в ЯНАО
Фото:

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За первое полугодие текущего года у жителей ЯНАО самым популярным мужским именем для мальчиков стало имя Дмитрий, а для девочек — София. Данные о популярных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГС. «В 2023 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Дмитрий (120 раз), Александр (115), Михаил (114), Артем (113) и Мирон (106). Среди имен девочек лидируют — София (112 раз), Ева (100) Виктория и Анна (89) и Екатерина (87)», — следует из информации на портале ЗАГС. Среди редких имен для мальчиков, зарегистрированных в службе ЗАГС ЯНАО, встречаются Диер, Юсиф, Равиль, Байзак, Жакшлык. Девочек называли Айбиике, Бибинур, Анжелина, Зоя и Хамила. Ранее URA.RU рассказало, какие имена были популярными в первом квартале. По итогу полугодия топ популярных имен изменился, но незначительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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