FT: ВСУ столкнулись с психологическим давлением, воюя с РФ

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Армия Украины ежедневно сталкивается с российскими минными полями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно сталкиваются с российскими минными полями, которые подрывают их моральный дух и оказывают сильнейшее психологическое давление. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Ни одно военное препятствие не кажется таким пугающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают моральный дух», — говорится в материале. Командующий 78-м полком украинского спецназа с позывным «Султан» отметил, что армия России расставила мины через каждые 50 сантиметров. Сам «Султан» находится в больнице, он подорвался на мине.

В материале отмечается, что армия Украины продвигается медленно именно из-за минных полей. Риск подорваться стал психологическим мучением для солдат ВСУ.

У армии России было больше полугода для создания укрепленной обороны по всей линии фронта. В нее входят минные поля. Военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU отметил, что мины — важный фактор сдерживания украинского наступления. Также у Вооруженных сил России есть преимущество в воздухе, передает «Национальная служба новостей».

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно сталкиваются с российскими минными полями, которые подрывают их моральный дух и оказывают сильнейшее психологическое давление. Об этом сообщает газета Financial Times. «Ни одно военное препятствие не кажется таким пугающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают моральный дух», — говорится в материале. Командующий 78-м полком украинского спецназа с позывным «Султан» отметил, что армия России расставила мины через каждые 50 сантиметров. Сам «Султан» находится в больнице, он подорвался на мине. В материале отмечается, что армия Украины продвигается медленно именно из-за минных полей. Риск подорваться стал психологическим мучением для солдат ВСУ. У армии России было больше полугода для создания укрепленной обороны по всей линии фронта. В нее входят минные поля. Военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU отметил, что мины — важный фактор сдерживания украинского наступления. Также у Вооруженных сил России есть преимущество в воздухе, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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