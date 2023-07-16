16 июля 2023

Военный эксперт оценил роль мин в сдерживании контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Коротченко: мины являются опорой оборонительной линии армии РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская армия обустроила минные поля для сдерживания наступленьных действий ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минные поля, расположенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, являются важным фактором сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко.

«Минные поля препятствуют свободному наступлению. Они затрудняют и сковывают действия противника. Мероприятия по разминированию делают уязвимыми объекты противника на поле боя. В любом случае, это важный фактор усиления наших позиций и опора нашей оборонительный линии», — сказал Игорь Коротченко.

При этом, отметил собеседник агентства, минные заграждения работают лишь в комплексе с остальными инженерными сооружениями оборонительной линии. «Это не стопроцентная панацея. Мины работают в комплексе с использованием огневых средств поражения противника, с инженерными сооружениями, с минными постановками, включая возможности использования систем дистанционного минирования, чтобы оперативно осуществлять постановки в режиме реального времени. Все это сочетание сил и средств привело к тому, что Украина не может одержать реальных боевых побед, вопреки ее ожиданиям», — заключил военный эксперт.

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Минные поля, расположенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, являются важным фактором сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Минные поля препятствуют свободному наступлению. Они затрудняют и сковывают действия противника. Мероприятия по разминированию делают уязвимыми объекты противника на поле боя. В любом случае, это важный фактор усиления наших позиций и опора нашей оборонительный линии», — сказал Игорь Коротченко. При этом, отметил собеседник агентства, минные заграждения работают лишь в комплексе с остальными инженерными сооружениями оборонительной линии. «Это не стопроцентная панацея. Мины работают в комплексе с использованием огневых средств поражения противника, с инженерными сооружениями, с минными постановками, включая возможности использования систем дистанционного минирования, чтобы оперативно осуществлять постановки в режиме реального времени. Все это сочетание сил и средств привело к тому, что Украина не может одержать реальных боевых побед, вопреки ее ожиданиям», — заключил военный эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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