Депутат Гусев назвал «слухами» сообщения о возобновлении мобилизации

Информация о том, что осенью в России начнется вторая волна призыва, является «слухами». Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.
«Я не могу комментировать слухи. Никакой официальной информации на сегодняшний день нет», — ответил Гусев на вопрос корреспондента агентства. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков также стало известно, что на официальном интернет-портале правовой информации нет указа о возобновлении мобилизации в России.
Ранее некоторые медиа начали публиковать материалы, в которых утверждалось, что осенью в России объявят новую мобилизацию. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сейчас потребности в новом призыве в армию нет.
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