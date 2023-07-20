Депутат Гусев назвал «слухами» сообщения о возобновлении мобилизации

Депутат Гусев: информации о новой волне мобилизации нет
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Военкоматы. Тюмень, военные, военкомат, ленина 1, мобилизация, мобилизованные, военный комиссарит тюменской области
На портале правовой информации нет указов о новой мобилизации Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что осенью в России начнется вторая волна призыва, является «слухами». Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

«Я не могу комментировать слухи. Никакой официальной информации на сегодняшний день нет», — ответил Гусев на вопрос корреспондента агентства. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков также стало известно, что на официальном интернет-портале правовой информации нет указа о возобновлении мобилизации в России.

Ранее некоторые медиа начали публиковать материалы, в которых утверждалось, что осенью в России объявят новую мобилизацию. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сейчас потребности в новом призыве в армию нет.

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Информация о том, что осенью в России начнется вторая волна призыва, является «слухами». Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Я не могу комментировать слухи. Никакой официальной информации на сегодняшний день нет», — ответил Гусев на вопрос корреспондента агентства. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков также стало известно, что на официальном интернет-портале правовой информации нет указа о возобновлении мобилизации в России. Ранее некоторые медиа начали публиковать материалы, в которых утверждалось, что осенью в России объявят новую мобилизацию. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сейчас потребности в новом призыве в армию нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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