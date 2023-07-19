Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют на месяц

С 24 июля закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге — для обустройства огромной зеленой зоны в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (раньше он назывался «Атмосфера»). Об этом URA.RU рассказали организаторы события.
В этом году будет много исторических отсылок. В частности, подготовят зоны, посвященные изобретению одного из первых в мире паровозов, а также пригласят в Екатеринбургские сады усадеб, в Свердловск во времена СССР. «Во всех инсталляциях будут использоваться исторические материалы, инструменты, предметы быта и, конечно, живые растения», — описали в оргкомитете.
Сам фестиваль откроется 11 августа и продлится до 20-го числа. Ранее в пресс-службе мэрии уточняли, что демонтируют площадку к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу паркинг.
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