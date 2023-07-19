19 июля 2023

Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют на месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, автостоянка, площадь1905 года, город екатеринбург, площадь 1905 года, парковка автомобилей, стоянка машин
Парковку напротив мэрии закроют уже в четвертый раз Фото:

С 24 июля закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге — для обустройства огромной зеленой зоны в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (раньше он назывался «Атмосфера»). Об этом URA.RU рассказали организаторы события.

В этом году будет много исторических отсылок. В частности, подготовят зоны, посвященные изобретению одного из первых в мире паровозов, а также пригласят в Екатеринбургские сады усадеб, в Свердловск во времена СССР. «Во всех инсталляциях будут использоваться исторические материалы, инструменты, предметы быта и, конечно, живые растения», — описали в оргкомитете.

Сам фестиваль откроется 11 августа и продлится до 20-го числа. Ранее в пресс-службе мэрии уточняли, что демонтируют площадку к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу паркинг.

Открытие сада Атмосфера на площади 1905 года. Екатеринбург
Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз
Фото:

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С 24 июля закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге — для обустройства огромной зеленой зоны в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (раньше он назывался «Атмосфера»). Об этом URA.RU рассказали организаторы события. В этом году будет много исторических отсылок. В частности, подготовят зоны, посвященные изобретению одного из первых в мире паровозов, а также пригласят в Екатеринбургские сады усадеб, в Свердловск во времена СССР. «Во всех инсталляциях будут использоваться исторические материалы, инструменты, предметы быта и, конечно, живые растения», — описали в оргкомитете. Сам фестиваль откроется 11 августа и продлится до 20-го числа. Ранее в пресс-службе мэрии уточняли, что демонтируют площадку к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу паркинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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