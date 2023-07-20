Пермяков предупредили о новых схемах обмана при продаже автомобилей

Пермский автодилер: после повышения утильсбора увеличится риск покупки нелегальных иномарок

20 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мошенники будут стараться получить выгоду со сделки разными способами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автодилеры предупреждают пермяков о появлении новых мошеннических схем при продаже иномарок. Это связано с тем, что Правительство РФ с 1 августа увеличивает утилизационный сбор на автомобили. При покупке машины у непроверенных продавцов, повышается риск приобретения иномарки без документов. Также велика вероятность, что ее завезли в страну нелегально, рассказала URA.RU гендиректор пермской компании VERRA Анна Бояршинова. «После того, как ставки утильсбора поднимут, неофициальным продавцам будет невыгодно продавать авто „под ключ“ с оформленным ЭПТС. Они будут ждать конечного покупателя, чтобы начать оформление документов только после полной предоплаты. То есть авто будет приобретен без документов. Из-за этого возникает риск, что в дальнейшем он может быть продан повторно другому покупателю», — сообщила корреспонденту агентства Бояршинова. Она добавила, что недобросовестные продавцы в целях экономии могут привезти автомобиль из-за границы вообще без документов. В этом случае машина становится «мертвым грузом». Еще одна схема обмана — неофициальный ввоз автомобилей для продажи. Продавец может привезти в Россию иномарку для собственного пользования. В этом случае утилизационный сбор будет меньше, но и продавать машину в течении года после ввоза нельзя. Если владелец решить продать автомобиль раньше, налоговики и таможенники могут наложить запрет на регистрацию иномарки и обязать продавца и покупателя оплатить все сборы. Иначе любые действия с автомобилем, в том числе, продажа и продление регистрации, будут запрещены. Чтобы обезопасить себя от лишних трат, лучше приобретать машины у официальных дилеров, которые гарантируют юридическую чистоту сделки, отметила Бояршинова. Ранее URA.RU рассказало, что пермские автодилеры предупреждают о росте цен на автомобили. Стоимость иномарок вырастет на 5%-20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автодилеры предупреждают пермяков о появлении новых мошеннических схем при продаже иномарок. Это связано с тем, что Правительство РФ с 1 августа увеличивает утилизационный сбор на автомобили. При покупке машины у непроверенных продавцов, повышается риск приобретения иномарки без документов. Также велика вероятность, что ее завезли в страну нелегально, рассказала URA.RU гендиректор пермской компании VERRA Анна Бояршинова. «После того, как ставки утильсбора поднимут, неофициальным продавцам будет невыгодно продавать авто „под ключ“ с оформленным ЭПТС. Они будут ждать конечного покупателя, чтобы начать оформление документов только после полной предоплаты. То есть авто будет приобретен без документов. Из-за этого возникает риск, что в дальнейшем он может быть продан повторно другому покупателю», — сообщила корреспонденту агентства Бояршинова. Она добавила, что недобросовестные продавцы в целях экономии могут привезти автомобиль из-за границы вообще без документов. В этом случае машина становится «мертвым грузом». Еще одна схема обмана — неофициальный ввоз автомобилей для продажи. Продавец может привезти в Россию иномарку для собственного пользования. В этом случае утилизационный сбор будет меньше, но и продавать машину в течении года после ввоза нельзя. Если владелец решить продать автомобиль раньше, налоговики и таможенники могут наложить запрет на регистрацию иномарки и обязать продавца и покупателя оплатить все сборы. Иначе любые действия с автомобилем, в том числе, продажа и продление регистрации, будут запрещены. Чтобы обезопасить себя от лишних трат, лучше приобретать машины у официальных дилеров, которые гарантируют юридическую чистоту сделки, отметила Бояршинова. Ранее URA.RU рассказало, что пермские автодилеры предупреждают о росте цен на автомобили. Стоимость иномарок вырастет на 5%-20%.