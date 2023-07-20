Госдума обяжет школьников трудиться без согласия родителей В Госдуме поддержали закон о трудовом воспитании школьников 20 июля 2023 в 17:29 Размер текста - 17 + В РФ хотят принудительно трудоустраивать школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, вводящий в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание». В рамках новых поправок предлагается отменить норму о запрете привлечения к труду школьников без их согласия и их родителей. «Депутаты приняли закон, которым предлагается скорректировать в Федеральном законе „Об образовании“ понятие „воспитание“. <…> Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия родителей (ч. 4 ст. 34 закона „Об образовании в РФ“ — прим. URA.RU)», — отмечается на официальном сайте Госдумы. Новые поправки также включают и другие изменения для школьников. Например, выпускники теперь смогут при соответствующем аттестате получить серебряную медаль. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, вводящий в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание». В рамках новых поправок предлагается отменить норму о запрете привлечения к труду школьников без их согласия и их родителей. «Депутаты приняли закон, которым предлагается скорректировать в Федеральном законе „Об образовании“ понятие „воспитание“. <…> Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия родителей (ч. 4 ст. 34 закона „Об образовании в РФ“ — прим. URA.RU)», — отмечается на официальном сайте Госдумы. Новые поправки также включают и другие изменения для школьников. Например, выпускники теперь смогут при соответствующем аттестате получить серебряную медаль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям