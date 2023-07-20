Госдума обяжет школьников трудиться без согласия родителей

В Госдуме поддержали закон о трудовом воспитании школьников
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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, школа, молодой учитель
В РФ хотят принудительно трудоустраивать школьников Фото:

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, вводящий в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание». В рамках новых поправок предлагается отменить норму о запрете привлечения к труду школьников без их согласия и их родителей.

«Депутаты приняли закон, которым предлагается скорректировать в Федеральном законе „Об образовании“ понятие „воспитание“. <…> Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия родителей (ч. 4 ст. 34 закона „Об образовании в РФ“ — прим. URA.RU)», — отмечается на официальном сайте Госдумы.

Новые поправки также включают и другие изменения для школьников. Например, выпускники теперь смогут при соответствующем аттестате получить серебряную медаль.

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, вводящий в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание». В рамках новых поправок предлагается отменить норму о запрете привлечения к труду школьников без их согласия и их родителей. «Депутаты приняли закон, которым предлагается скорректировать в Федеральном законе „Об образовании“ понятие „воспитание“. <…> Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия родителей (ч. 4 ст. 34 закона „Об образовании в РФ“ — прим. URA.RU)», — отмечается на официальном сайте Госдумы. Новые поправки также включают и другие изменения для школьников. Например, выпускники теперь смогут при соответствующем аттестате получить серебряную медаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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