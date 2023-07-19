19 июля 2023

В Новом Уренгое впервые состоится полноценный марафон

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон "Европа-Азия". Екатеринбург, бегун, забег, бег
В Новом Уренгое спортсмены впервые смогут пробежать 42 километра Фото:

В Новом Уренгое 12 августа пройдет полноценный марафонский забег. Впервые в истории «Ямальского марафона» спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«Впервые в истории „Ямальского марафона“ будет дистанция в 42 километра. Новоуренгойцы, жители округа и гости из других регионов 12 августа побегут в традиционном для газовой столицы марафоне», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Таким образом, традиционный забег в Новом Уренгое становится полноценным марафоном. Организаторы мероприятия предложат любителям бега еще одну новинку — дистанцию в 5 километров 300 метров.

К забегу на дистанции до 10 километров включительно допускаются легкоатлеты от 16 лет. На полумарафонскую и марафонскую дистанции — от 18 лет. Регистрация участников начнется с 1 августа на официальном сайте мероприятия.

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В Новом Уренгое 12 августа пройдет полноценный марафонский забег. Впервые в истории «Ямальского марафона» спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Впервые в истории „Ямальского марафона“ будет дистанция в 42 километра. Новоуренгойцы, жители округа и гости из других регионов 12 августа побегут в традиционном для газовой столицы марафоне», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Таким образом, традиционный забег в Новом Уренгое становится полноценным марафоном. Организаторы мероприятия предложат любителям бега еще одну новинку — дистанцию в 5 километров 300 метров. К забегу на дистанции до 10 километров включительно допускаются легкоатлеты от 16 лет. На полумарафонскую и марафонскую дистанции — от 18 лет. Регистрация участников начнется с 1 августа на официальном сайте мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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