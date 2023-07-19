В Новом Уренгое впервые состоится полноценный марафон

20 июля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое спортсмены впервые смогут пробежать 42 километра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое 12 августа пройдет полноценный марафонский забег. Впервые в истории «Ямальского марафона» спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Впервые в истории „Ямальского марафона“ будет дистанция в 42 километра. Новоуренгойцы, жители округа и гости из других регионов 12 августа побегут в традиционном для газовой столицы марафоне», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Таким образом, традиционный забег в Новом Уренгое становится полноценным марафоном. Организаторы мероприятия предложат любителям бега еще одну новинку — дистанцию в 5 километров 300 метров. К забегу на дистанции до 10 километров включительно допускаются легкоатлеты от 16 лет. На полумарафонскую и марафонскую дистанции — от 18 лет. Регистрация участников начнется с 1 августа на официальном сайте мероприятия.

В Новом Уренгое 12 августа пройдет полноценный марафонский забег. Впервые в истории «Ямальского марафона» спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Впервые в истории „Ямальского марафона“ будет дистанция в 42 километра. Новоуренгойцы, жители округа и гости из других регионов 12 августа побегут в традиционном для газовой столицы марафоне», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Таким образом, традиционный забег в Новом Уренгое становится полноценным марафоном. Организаторы мероприятия предложат любителям бега еще одну новинку — дистанцию в 5 километров 300 метров. К забегу на дистанции до 10 километров включительно допускаются легкоатлеты от 16 лет. На полумарафонскую и марафонскую дистанции — от 18 лет. Регистрация участников начнется с 1 августа на официальном сайте мероприятия.