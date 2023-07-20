Путин наградил тренера Винер-Усманову

Ирина Винер-Усманова награждена Владимиром Путиным Орденом первой степени за вклад в физическую культуру
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» главного тренера по спортивной художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Указ президента РФ [Владимира Путина] о награждении государственными наградами. <…> За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры <…> наградить орденом „За заслуги перед Отечеством I степени“ главного тренера по спортивной художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову», — отмечается в
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