Путин наградил тренера Винер-Усманову

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, винер усманова ирина
Ирина Винер-Усманова награждена Владимиром Путиным Орденом первой степени за вклад в физическую культуру Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» главного тренера по спортивной художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Указ президента РФ [Владимира Путина] о награждении государственными наградами. <…> За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры <…> наградить орденом „За заслуги перед Отечеством I степени“ главного тренера по спортивной художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову», — отмечается в документе.

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» главного тренера по спортивной художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте опубликования правовых актов. «Указ президента РФ [Владимира Путина] о награждении государственными наградами. <…> За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры <…> наградить орденом „За заслуги перед Отечеством I степени“ главного тренера по спортивной художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову», — отмечается в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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