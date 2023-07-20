20 июля 2023

Эколог объяснил, сколько занимает восстановление леса после пожаров

Эколог Сухонин: леса после пожаров восстанавливаются до 50 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пожарище, дерево горит, сгоревший лес, лесные пожары, лес после пожара
Человек может ускорить восстановление леса после пожара Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Восстановление леса после возгорания занимает от 30 до 50 лет, но этот процесс можно ускорить, если люди будут заниматься лесопосадками в местах природных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин.

«После пожаров восстановление леса занимает от 30 до 50 лет. Это процесс можно ускорить, если специально заниматься лесопосадками. Причем можно брать годовалые или двухгодовалые саженцы в питомниках и восстанавливать. Данная технология существовала во времена Советского Союза», — сказал Павел Сухонин.

«Есть такой поселок Агалатово в Ленинградской области. В нем есть район плантации елок. Там был питомник по выращиванию молодых елочек. Их потом вывозили и высаживали. В некоторых странах существует правило: если срубил дерево — обязан посадить взамен новое на этом же месте», — добавил собеседник агентства.

Ранее начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский в беседе с URA.RU заявил, что введение режима ЧС в регионах помогает оперативно наращивать группировки сил и средств в борьбе с пожарами и устанавливать ограничения на посещение лесов. Это также сказывается на снижении числа возгораний.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восстановление леса после возгорания занимает от 30 до 50 лет, но этот процесс можно ускорить, если люди будут заниматься лесопосадками в местах природных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин. «После пожаров восстановление леса занимает от 30 до 50 лет. Это процесс можно ускорить, если специально заниматься лесопосадками. Причем можно брать годовалые или двухгодовалые саженцы в питомниках и восстанавливать. Данная технология существовала во времена Советского Союза», — сказал Павел Сухонин. «Есть такой поселок Агалатово в Ленинградской области. В нем есть район плантации елок. Там был питомник по выращиванию молодых елочек. Их потом вывозили и высаживали. В некоторых странах существует правило: если срубил дерево — обязан посадить взамен новое на этом же месте», — добавил собеседник агентства. Ранее начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский в беседе с URA.RU заявил, что введение режима ЧС в регионах помогает оперативно наращивать группировки сил и средств в борьбе с пожарами и устанавливать ограничения на посещение лесов. Это также сказывается на снижении числа возгораний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...