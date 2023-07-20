Эколог объяснил, сколько занимает восстановление леса после пожаров

Эколог Сухонин: леса после пожаров восстанавливаются до 50 лет

21 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Человек может ускорить восстановление леса после пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Восстановление леса после возгорания занимает от 30 до 50 лет, но этот процесс можно ускорить, если люди будут заниматься лесопосадками в местах природных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин. «После пожаров восстановление леса занимает от 30 до 50 лет. Это процесс можно ускорить, если специально заниматься лесопосадками. Причем можно брать годовалые или двухгодовалые саженцы в питомниках и восстанавливать. Данная технология существовала во времена Советского Союза», — сказал Павел Сухонин. «Есть такой поселок Агалатово в Ленинградской области. В нем есть район плантации елок. Там был питомник по выращиванию молодых елочек. Их потом вывозили и высаживали. В некоторых странах существует правило: если срубил дерево — обязан посадить взамен новое на этом же месте», — добавил собеседник агентства. Ранее начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский в беседе с URA.RU заявил, что введение режима ЧС в регионах помогает оперативно наращивать группировки сил и средств в борьбе с пожарами и устанавливать ограничения на посещение лесов. Это также сказывается на снижении числа возгораний.

Восстановление леса после возгорания занимает от 30 до 50 лет, но этот процесс можно ускорить, если люди будут заниматься лесопосадками в местах природных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин. «После пожаров восстановление леса занимает от 30 до 50 лет. Это процесс можно ускорить, если специально заниматься лесопосадками. Причем можно брать годовалые или двухгодовалые саженцы в питомниках и восстанавливать. Данная технология существовала во времена Советского Союза», — сказал Павел Сухонин. «Есть такой поселок Агалатово в Ленинградской области. В нем есть район плантации елок. Там был питомник по выращиванию молодых елочек. Их потом вывозили и высаживали. В некоторых странах существует правило: если срубил дерево — обязан посадить взамен новое на этом же месте», — добавил собеседник агентства. Ранее начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский в беседе с URA.RU заявил, что введение режима ЧС в регионах помогает оперативно наращивать группировки сил и средств в борьбе с пожарами и устанавливать ограничения на посещение лесов. Это также сказывается на снижении числа возгораний.