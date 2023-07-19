В Рослесхозе объяснили, что позволяет быстрее справляться с лесными пожарами

Введение режима ЧС в регионах помогает оперативно наращивать группировки сил и средств в борьбе с пожарами и устанавливать ограничения на посещение лесов. Это также сказывается на снижении числа возгораний, объяснил URA.RU начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.
«Мы подходим к летнему пику горимости в лесах. Введение режима ЧС в регионах позволяет оперативно наращивать группировку сил и средств для тушения лесных возгораний, а также устанавливать регионам ограничения на посещение лесов, чтобы снизить количество возгораний. 90% лесных пожаров весной связаны с человеческим фактором, летом к этим причинам добавляются еще природные явления — грозы», — рассказал Евгений Писаревский.
По словам начальника Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза, на территории Уральского федерального округа в этом году отмечено значительное снижение числа лесных пожаров. «На территории Уральского федерального округа с начала года и на сегодня возникло 2,6 тысячи лесных пожаров, что ниже среднепятилетних значений. Напомню, площадь, пройденная огнем, не равна площади погибшего леса. Зачастую огонь низовой и он не вредит деревьям. Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе ведется работа по тушению 24 лесных пожаров, в Свердловской области — 5, в Ямало-Ненецком автономном округе — 5, в Тюменской области — 1. Ликвидацию огня ведет 896 человек, 48 единиц спецтехники, на тушении и мониторинге 35 самолетов и вертолетов. Угроз населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет», — подчеркнул Евгений Писаревский.
Ранее председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин заявил URA.RU, что вторая волна лесных пожаров ожидается в России в июле — августе. Происходят они ежегодно из-за погодных условий.
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