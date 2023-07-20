Прокуратура потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии 20 июля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 + Алексея Навального хотят приговорить к 20 годам колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура РФ запросила 20 лет для политика Алексея Навального по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям. Об написал директор ФБК Иван Жданов (включен Минюстом России в реестр иноагентов). «[Для Алексея Навального прокуратура] запросила 20 лет лишения свободы особого режима», — написал Иван Жданов в своем telegram-канале. Приговор планируют объявить 4 августа, добавил он. Навального обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса. В том числе о создании экстремистского сообщества. Прокуратура РФ запросила 20 лет для политика Алексея Навального по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям. Об написал директор ФБК Иван Жданов (включен Минюстом России в реестр иноагентов). «[Для Алексея Навального прокуратура] запросила 20 лет лишения свободы особого режима», — написал Иван Жданов в своем telegram-канале. Приговор планируют объявить 4 августа, добавил он. Навального обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса. В том числе о создании экстремистского сообщества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям