Прокуратура потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Алексея Навального хотят приговорить к 20 годам колонии Фото:

Прокуратура РФ запросила 20 лет для политика Алексея Навального по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям. Об написал директор ФБК Иван Жданов (включен Минюстом России в реестр иноагентов).

«[Для Алексея Навального прокуратура] запросила 20 лет лишения свободы особого режима», — написал Иван Жданов в своем telegram-канале. Приговор планируют объявить 4 августа, добавил он.

Навального обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса. В том числе о создании экстремистского сообщества.

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Прокуратура РФ запросила 20 лет для политика Алексея Навального по делу об экстремизме. Его обвиняют по шести статьям. Об написал директор ФБК Иван Жданов (включен Минюстом России в реестр иноагентов). «[Для Алексея Навального прокуратура] запросила 20 лет лишения свободы особого режима», — написал Иван Жданов в своем telegram-канале. Приговор планируют объявить 4 августа, добавил он. Навального обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса. В том числе о создании экстремистского сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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