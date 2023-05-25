В суд поступило новое дело против Навального по шести статьям

25 мая 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Навального будут судить по шести статьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Уголовное дело в отношении политика Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило для рассмотрения в Мосгорсуд. Об этом сообщили в ведомстве. «Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена», — рассказал источник ТАСС в суде. Навального будут судить еще по шести статьям. Оппозиционера обвиняют в организации экстремистского сообщества; финансировании экстремистской деятельности; публичных призывах к экстремистской деятельности; вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий; создании НКО, посягающей на права граждан и реабилитации нацизма. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. В апреле 2023 года стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме.

Уголовное дело в отношении политика Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило для рассмотрения в Мосгорсуд. Об этом сообщили в ведомстве. «Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена», — рассказал источник ТАСС в суде. Навального будут судить еще по шести статьям. Оппозиционера обвиняют в организации экстремистского сообщества; финансировании экстремистской деятельности; публичных призывах к экстремистской деятельности; вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий; создании НКО, посягающей на права граждан и реабилитации нацизма. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. В апреле 2023 года стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме.