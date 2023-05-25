В суд поступило новое дело против Навального по шести статьям

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Навального будут судить по шести статьям Фото:
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Дело Алексея Навального

Уголовное дело в отношении политика Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило для рассмотрения в Мосгорсуд. Об этом сообщили в ведомстве.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена», — рассказал источник ТАСС в суде. Навального будут судить еще по шести статьям. Оппозиционера обвиняют в организации экстремистского сообщества; финансировании экстремистской деятельности; публичных призывах к экстремистской деятельности; вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий; создании НКО, посягающей на права граждан и реабилитации нацизма.

Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. В апреле 2023 года стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме.

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Уголовное дело в отношении политика Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило для рассмотрения в Мосгорсуд. Об этом сообщили в ведомстве. «Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена», — рассказал источник ТАСС в суде. Навального будут судить еще по шести статьям. Оппозиционера обвиняют в организации экстремистского сообщества; финансировании экстремистской деятельности; публичных призывах к экстремистской деятельности; вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий; создании НКО, посягающей на права граждан и реабилитации нацизма. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. В апреле 2023 года стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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