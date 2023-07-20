Зеленский предложил уволить главу Минкультуры Украины из-за сериала

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уволить министра культуры Александра Ткаченко из-за комедийного сериала о программистах. Об этом Зеленский написал в соцсети.
«Обсудил с премьером Украины Денисом Шмыгалем вопрос, который нужно рассматривать, в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Предлагаю два действия — найти внебюджетные средства на нужные проекты и рассмотреть вопрос о замене министра культуры», — пишет Зеленский в своем telegram-канале.
Поводом для возможной отставки послужило желание министра культуры Украины Александр Ткачнков потратить около 900 $ тыс., чтобы снять комедийный сериал про программистов «СМТ Ингулец», которые вступили в тероборону. На сервисе закупок Prozorro появился тендер, в котором прописано, что Минкульт решил выделить 33,6 млн гривен (около 900 $ тыс) на сериал. В Верховной раде потребовали отставки министра и напомнили о скандале с закупкой барабанов в убежища Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский соврал о выполнении главной цели зерновой сделки. Он заявил, что беднейшие страны мира получили в рамках зерновой сделки свыше 60% объемов агропродукции. Однако эта информация не соответствует действительности.
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