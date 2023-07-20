20 июля 2023

В Грузии оценили нынешние отношения между Москвой и Тбилиси

Представитель премьера Грузии Абашидзе: Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
В Грузии объяснили причину разлада отношений с Россией Фото:

Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатические отношения несмотря на рост торговых и экономических связей, а также вернувшееся прямое авиасообщение. Об этом сообщил специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Мы чувствуем, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Сейчас граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по РФ. Восстановлено авиасообщение», — пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью с журналистами «Известия». Как дополнил Абашидзе, несмотря на это вопрос о восстановлении отношений между Россией и Грузией на повестке дня не стоит.

Грузинский спецпредставитель уточнил, что это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых Грузия считает частью своей территории. Он отметил, что прогресс в улучшении межгосударственных отношений возможен, если будет выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Ранее URA.RU писало, что в Москве заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. В связи с тем, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали принятие закона об иноагентах наподобие американского.

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Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатические отношения несмотря на рост торговых и экономических связей, а также вернувшееся прямое авиасообщение. Об этом сообщил специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе. «Мы чувствуем, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Сейчас граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по РФ. Восстановлено авиасообщение», — пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью с журналистами «Известия». Как дополнил Абашидзе, несмотря на это вопрос о восстановлении отношений между Россией и Грузией на повестке дня не стоит. Грузинский спецпредставитель уточнил, что это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых Грузия считает частью своей территории. Он отметил, что прогресс в улучшении межгосударственных отношений возможен, если будет выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Ранее URA.RU писало, что в Москве заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. В связи с тем, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали принятие закона об иноагентах наподобие американского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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