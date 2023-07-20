В Грузии оценили нынешние отношения между Москвой и Тбилиси

Представитель премьера Грузии Абашидзе: Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения

21 июля 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

В Грузии объяснили причину разлада отношений с Россией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатические отношения несмотря на рост торговых и экономических связей, а также вернувшееся прямое авиасообщение. Об этом сообщил специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе. «Мы чувствуем, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Сейчас граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по РФ. Восстановлено авиасообщение», — пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью с журналистами «Известия». Как дополнил Абашидзе, несмотря на это вопрос о восстановлении отношений между Россией и Грузией на повестке дня не стоит. Грузинский спецпредставитель уточнил, что это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых Грузия считает частью своей территории. Он отметил, что прогресс в улучшении межгосударственных отношений возможен, если будет выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Ранее URA.RU писало, что в Москве заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. В связи с тем, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали принятие закона об иноагентах наподобие американского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатические отношения несмотря на рост торговых и экономических связей, а также вернувшееся прямое авиасообщение. Об этом сообщил специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе. «Мы чувствуем, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Сейчас граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по РФ. Восстановлено авиасообщение», — пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью с журналистами «Известия». Как дополнил Абашидзе, несмотря на это вопрос о восстановлении отношений между Россией и Грузией на повестке дня не стоит. Грузинский спецпредставитель уточнил, что это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых Грузия считает частью своей территории. Он отметил, что прогресс в улучшении межгосударственных отношений возможен, если будет выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Ранее URA.RU писало, что в Москве заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. В связи с тем, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали принятие закона об иноагентах наподобие американского.