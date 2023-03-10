В Кремле не исключают провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии

10 марта 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

В Кремле видят риски провокаций со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 В Кремле заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, подтолкнуть к этому может «видимая рука», которая и управляет протестами в Тбилиси. «Риски провокаций, безусловно, есть. Мы знаем, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, поставченских проявлений, не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Речь шла о том, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали принятие закона об иноагентах наподобие американского. Россия здесь не при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешивается во внутренние грузинские дела. Мы видим, какие решения приняла власть: законопроект снят с осуждения. Но одновременно с этим чья-то рука (нельзя сказать, что не видимая, она видимая: ведь президент Грузии обращается к народу не из Грузии, она обращается из Америки), эта видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы. Да, это чревато провокациями, и мы очень внимательно и с беспокойством за этим наблюдаем», — отметил Песков. В Госдепе США заявили, что Штаты приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии. Между тем раскачка внутри страны продолжается. Сегодня появились сообщения, что протестанты жгут российские флаги и звучат призывы «вернуть 20% оккупированной Россией территории». Власти Абхазии и Южной Осетии выразили обеспокоенность за безопасность своих республик, которых Грузия считает своей территорией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, подтолкнуть к этому может «видимая рука», которая и управляет протестами в Тбилиси. «Риски провокаций, безусловно, есть. Мы знаем, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, поставченских проявлений, не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Речь шла о том, что грузинские власти и часть парламентариев инициировали принятие закона об иноагентах наподобие американского. Россия здесь не при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешивается во внутренние грузинские дела. Мы видим, какие решения приняла власть: законопроект снят с осуждения. Но одновременно с этим чья-то рука (нельзя сказать, что не видимая, она видимая: ведь президент Грузии обращается к народу не из Грузии, она обращается из Америки), эта видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы. Да, это чревато провокациями, и мы очень внимательно и с беспокойством за этим наблюдаем», — отметил Песков. В Госдепе США заявили, что Штаты приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии. Между тем раскачка внутри страны продолжается. Сегодня появились сообщения, что протестанты жгут российские флаги и звучат призывы «вернуть 20% оккупированной Россией территории». Власти Абхазии и Южной Осетии выразили обеспокоенность за безопасность своих республик, которых Грузия считает своей территорией.