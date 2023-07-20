Власти проверят целесообразность введения турсборов в российских регионах

21 июля 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Введение сбора запущено пока в тестовом режиме в трех регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти РФ начали засомневаться в целесообразности введении курортного сбора в региональный бюджет, который предназначен для обновления инфраструктуры гостеприимства. Они хотят оценить эффективность этого квазиналога. Об этом сообщил близкий к кабмину источник. «Минфин планирует оценить эффективность этого квазиналога в 2023—2024 году. Введение сбора, который пока в тестовом режиме запущен в трех регионах и с 1 августа начнет действовать в Санкт-Петербурге. Это приведет к увеличению услуг, что уже противоречит целенаправленным усилиям правительства по уменьшению нагрузки на отрасль», — передают слова источника журналисты «Ведомостей». По результатам исследования сделают вывод о том, нужно ли давать регионам право вводить сборы. А также подумают, нужно ли сохранять инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде. Ранее URA.RU писало, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Предполагалось, что плата с туристов будет взиматься впервые в экспериментальном режиме. Позже рассказали, как с 1 апреля 2024 года решили в гостиницах Санкт-Петербурга ввести сбор в размере 100 рублей за сутки.

Власти РФ начали засомневаться в целесообразности введении курортного сбора в региональный бюджет, который предназначен для обновления инфраструктуры гостеприимства. Они хотят оценить эффективность этого квазиналога. Об этом сообщил близкий к кабмину источник. «Минфин планирует оценить эффективность этого квазиналога в 2023—2024 году. Введение сбора, который пока в тестовом режиме запущен в трех регионах и с 1 августа начнет действовать в Санкт-Петербурге. Это приведет к увеличению услуг, что уже противоречит целенаправленным усилиям правительства по уменьшению нагрузки на отрасль», — передают слова источника журналисты «Ведомостей». По результатам исследования сделают вывод о том, нужно ли давать регионам право вводить сборы. А также подумают, нужно ли сохранять инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде. Ранее URA.RU писало, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Предполагалось, что плата с туристов будет взиматься впервые в экспериментальном режиме. Позже рассказали, как с 1 апреля 2024 года решили в гостиницах Санкт-Петербурга ввести сбор в размере 100 рублей за сутки.