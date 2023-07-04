Как будет работать курортный сбор в Санкт-Петербурге и кто сможет не платить его С 1 апреля 2024 года с туристов Санкт-Петербурга будут взимать курортный сбор 04 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 + Средства будут использоваться для строительства и реконструкций в Санкт-Петербурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU С 1 апреля 2024 года в гостиницах Санкт-Петербурга будет взиматься курортный сбор в размере 100 рублей за сутки. URA.RU собрало информацию о принципах работы сбора и категориях лиц, освобожденных от его уплаты. Как будет работать курортный сбор С 1 октября 2023 года до 31 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге будет проведен эксперимент по развитию курортной инфраструктуры с целью сохранения, восстановления и развития курортов. Также он позволит создать благоприятные условия для развития туризма.

Закон предусматривает введение курортного сбора в Санкт-Петербурге. С 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года размер сбора составит 0 рублей в сутки. С 1 апреля 2024 года он будет составлять 100 рублей в сутки за проживание в гостинице.

Средства от курортного сбора будут использоваться в городе для проектирования и строительства. Также средства будут направляться на реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников объяснил, что введение нулевой ставки с октября является переходным периодом для подготовки мероприятий органами власти. Специальный период поможет подготовиться и бизнесу. Кто сможет не платить курортный сбор Более 20 категорий граждан будут полностью освобождены от уплаты курортного сбора. Среди них: работающие в Санкт-Петербурге постоянно и имеющие место жительства в городе;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

участники специальной военной операции;

многодетные семьи;

другие льготные категории граждан. За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет. С 1 апреля 2024 года в гостиницах Санкт-Петербурга будет взиматься курортный сбор в размере 100 рублей за сутки. URA.RU собрало информацию о принципах работы сбора и категориях лиц, освобожденных от его уплаты. Более 20 категорий граждан будут полностью освобождены от уплаты курортного сбора. Среди них: За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям