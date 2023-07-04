Как будет работать курортный сбор в Санкт-Петербурге и кто сможет не платить его

С 1 апреля 2024 года с туристов Санкт-Петербурга будут взимать курортный сбор
© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербург, канал, санкт-петербург
Средства будут использоваться для строительства и реконструкций в Санкт-Петербурге Фото:

С 1 апреля 2024 года в гостиницах Санкт-Петербурга будет взиматься курортный сбор в размере 100 рублей за сутки. URA.RU собрало информацию о принципах работы сбора и категориях лиц, освобожденных от его уплаты.

Как будет работать курортный сбор

  • С 1 октября 2023 года до 31 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге будет проведен эксперимент по развитию курортной инфраструктуры с целью сохранения, восстановления и развития курортов. Также он позволит создать благоприятные условия для развития туризма.
  • Закон предусматривает введение курортного сбора в Санкт-Петербурге. С 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года размер сбора составит 0 рублей в сутки. С 1 апреля 2024 года он будет составлять 100 рублей в сутки за проживание в гостинице.
  • Средства от курортного сбора будут использоваться в городе для проектирования и строительства. Также средства будут направляться на реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников объяснил, что введение нулевой ставки с октября является переходным периодом для подготовки мероприятий органами власти. Специальный период поможет подготовиться и бизнесу.

Кто сможет не платить курортный сбор

Более 20 категорий граждан будут полностью освобождены от уплаты курортного сбора. Среди них:

  • работающие в Санкт-Петербурге постоянно и имеющие место жительства в городе;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий;
  • участники специальной военной операции;
  • многодетные семьи;
  • другие льготные категории граждан.

За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет.

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С 1 апреля 2024 года в гостиницах Санкт-Петербурга будет взиматься курортный сбор в размере 100 рублей за сутки. URA.RU собрало информацию о принципах работы сбора и категориях лиц, освобожденных от его уплаты. Более 20 категорий граждан будут полностью освобождены от уплаты курортного сбора. Среди них: За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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