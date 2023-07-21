Внешний долг России обновил исторический минимум

Внешний долг РФ по отношению к ВВП достиг исторического минимума в 15%
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Деньги. Челябинск, купюры, монеты, валюта, деньги, рубль, доллар, бакс
Внешний долг РФ достиг исторического минимума Фото:

Внешний долг России по отношению к ВВП страны достиг исторического минимума в 15% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом говорят данные Центробанка.

Задолженность по итогам прошлого года по отношению к ВВП составила 16,6%. Однако уже в первом квартале 2023 года долг успел снизиться до 15,45%, а на данный момент он уменьшился до 15%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта размер задолженности составлял 354,8 миллиарда долларов. Внешний долг РФ с начала года уменьшился на 25,9 $ миллиарда долларов, передает RT.

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Внешний долг России по отношению к ВВП страны достиг исторического минимума в 15% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом говорят данные Центробанка. Задолженность по итогам прошлого года по отношению к ВВП составила 16,6%. Однако уже в первом квартале 2023 года долг успел снизиться до 15,45%, а на данный момент он уменьшился до 15%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта размер задолженности составлял 354,8 миллиарда долларов. Внешний долг РФ с начала года уменьшился на 25,9 $ миллиарда долларов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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