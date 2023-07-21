Внешний долг России обновил исторический минимум

Внешний долг РФ по отношению к ВВП достиг исторического минимума в 15%

Внешний долг РФ достиг исторического минимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внешний долг России по отношению к ВВП страны достиг исторического минимума в 15% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом говорят данные Центробанка.

Задолженность по итогам прошлого года по отношению к ВВП составила 16,6%. Однако уже в первом квартале 2023 года долг успел снизиться до 15,45%, а на данный момент он уменьшился до 15%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта размер задолженности составлял 354,8 миллиарда долларов. Внешний долг РФ с начала года уменьшился на 25,9 $ миллиарда долларов, передает RT.