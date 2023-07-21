Внешний долг России обновил исторический минимум

Внешний долг РФ достиг исторического минимума
Внешний долг России по отношению к ВВП страны достиг исторического минимума в 15% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом говорят данные Центробанка.
Задолженность по итогам прошлого года по отношению к ВВП составила 16,6%. Однако уже в первом квартале 2023 года долг успел снизиться до 15,45%, а на данный момент он уменьшился до 15%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта размер задолженности составлял 354,8 миллиарда долларов. Внешний долг РФ с начала года уменьшился на 25,9 $ миллиарда долларов, передает RT.
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