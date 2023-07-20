В челябинском селе задержали пьяного подростка-угонщика

Задержанием полицейские уберегли водителей от инцидентов на дороге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Аргаяше (Челябинская область) задержали нетрезвого подростка, который угнал автомобиль. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, угонщик выпивал вместе с владельцем машины и решил покататься.

«В Аргаяше полицейские задержали нетрезвого подростка, угнавшего автомобиль. Полицейские установили, что подросток выпивал в компании с хозяином транспортного средства, а когда тот уснул, решил прокатиться на его Lada по району», — отметили в ГИБДД.

Молодому человеку исполнилось 16 лет. На него составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрали меру пресечения. С подростка взяли подписку о невыезде с надлежащим поведением.