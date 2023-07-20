20 июля 2023

В челябинском селе задержали пьяного подростка-угонщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, гибдд, дпс
Задержанием полицейские уберегли водителей от инцидентов на дороге Фото:

В Аргаяше (Челябинская область) задержали нетрезвого подростка, который угнал автомобиль. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, угонщик выпивал вместе с владельцем машины и решил покататься.

«В Аргаяше полицейские задержали нетрезвого подростка, угнавшего автомобиль. Полицейские установили, что подросток выпивал в компании с хозяином транспортного средства, а когда тот уснул, решил прокатиться на его Lada по району», — отметили в ГИБДД.

Молодому человеку исполнилось 16 лет. На него составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрали меру пресечения. С подростка взяли подписку о невыезде с надлежащим поведением.

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В Аргаяше (Челябинская область) задержали нетрезвого подростка, который угнал автомобиль. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, угонщик выпивал вместе с владельцем машины и решил покататься. «В Аргаяше полицейские задержали нетрезвого подростка, угнавшего автомобиль. Полицейские установили, что подросток выпивал в компании с хозяином транспортного средства, а когда тот уснул, решил прокатиться на его Lada по району», — отметили в ГИБДД. Молодому человеку исполнилось 16 лет. На него составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения. С подростка взяли подписку о невыезде с надлежащим поведением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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