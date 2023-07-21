Зеленский уволил посла в Британии после критики в свой адрес

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский (на фото) освободил от должности Вадима Пристайко Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Причиной тому стала критика слов Зеленского в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса.

«Об освобождении Пристайко от должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постпреда Украины при Международной морской организации», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте украинского лидера.

Ранее Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за предоставление Киеву военной помощи, отреагировав на негодование украинского президента из-за того, что Украину не пригласили в НАТО, передает RT. Сам Зеленский заявил, что Великобритания должна конкретизировать, каким образом Киеву необходимо отблагодарить Лондон. Позже Пристайко сказал, что сарказм украинского лидера «не был здоровым».

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Причиной тому стала критика слов Зеленского в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. «Об освобождении Пристайко от должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постпреда Украины при Международной морской организации», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте украинского лидера. Ранее Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за предоставление Киеву военной помощи, отреагировав на негодование украинского президента из-за того, что Украину не пригласили в НАТО, передает RT. Сам Зеленский заявил, что Великобритания должна конкретизировать, каким образом Киеву необходимо отблагодарить Лондон. Позже Пристайко сказал, что сарказм украинского лидера «не был здоровым».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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