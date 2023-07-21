Зеленский уволил посла в Британии после критики в свой адрес

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Причиной тому стала критика слов Зеленского в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса.
«Об освобождении Пристайко от должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постпреда Украины при Международной морской организации», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте украинского лидера.
Ранее Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за предоставление Киеву военной помощи, отреагировав на негодование украинского президента из-за того, что Украину не пригласили в НАТО, передает RT. Сам Зеленский заявил, что Великобритания должна конкретизировать, каким образом Киеву необходимо отблагодарить Лондон. Позже Пристайко сказал, что сарказм украинского лидера «не был здоровым».
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