Зеленский уволил посла в Британии после критики в свой адрес

21 июля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) освободил от должности Вадима Пристайко Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Причиной тому стала критика слов Зеленского в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. «Об освобождении Пристайко от должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постпреда Украины при Международной морской организации», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте украинского лидера. Ранее Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за предоставление Киеву военной помощи, отреагировав на негодование украинского президента из-за того, что Украину не пригласили в НАТО, передает RT. Сам Зеленский заявил, что Великобритания должна конкретизировать, каким образом Киеву необходимо отблагодарить Лондон. Позже Пристайко сказал, что сарказм украинского лидера «не был здоровым».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Причиной тому стала критика слов Зеленского в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. «Об освобождении Пристайко от должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постпреда Украины при Международной морской организации», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте украинского лидера. Ранее Уоллес потребовал благодарности от Зеленского за предоставление Киеву военной помощи, отреагировав на негодование украинского президента из-за того, что Украину не пригласили в НАТО, передает RT. Сам Зеленский заявил, что Великобритания должна конкретизировать, каким образом Киеву необходимо отблагодарить Лондон. Позже Пристайко сказал, что сарказм украинского лидера «не был здоровым».