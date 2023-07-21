Путин сообщил о потерях украинской армии

Украина исчерпала свой мобилизационный ресурс, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия понесла значительные потери, а ее способность к мобилизации почти исчерпана. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Украинская армия потеряла десятки тысяч человек», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что способность Украины к мобилизации почти исчерпана, а западные арсеналы вооружения истощаются.
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