Путин сообщил о потерях украинской армии

Путин: ВСУ потеряли десятки тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина исчерпала свой мобилизационный ресурс, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия понесла значительные потери, а ее способность к мобилизации почти исчерпана. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Украинская армия потеряла десятки тысяч человек», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что способность Украины к мобилизации почти исчерпана, а западные арсеналы вооружения истощаются.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия понесла значительные потери, а ее способность к мобилизации почти исчерпана. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Украинская армия потеряла десятки тысяч человек», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что способность Украины к мобилизации почти исчерпана, а западные арсеналы вооружения истощаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...