Путин раскрыл, как Запад оккупирует Украину

Запад планирует создать воинское соединение для оккупации Украины, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад планирует создать воинское соединение, состоящее из стран Польши, Литвы и украинской части для оккупации западной Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины», — подчеркнул Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ. Трансляцию заседания проводит телеканал «Россия 24». Также директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Польша планирует разместить свои войска в западной Украине.
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