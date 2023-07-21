Путин раскрыл, как Запад оккупирует Украину

Путин: Запад планирует создать воинское формирование из Польши и Литвы для оккупации части Украины
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Запад планирует создать воинское соединение для оккупации Украины, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад планирует создать воинское соединение, состоящее из стран Польши, Литвы и украинской части для оккупации западной Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины», — подчеркнул Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ. Трансляцию заседания проводит телеканал «Россия 24». Также директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Польша планирует разместить свои войска в западной Украине.

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Запад планирует создать воинское соединение, состоящее из стран Польши, Литвы и украинской части для оккупации западной Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины», — подчеркнул Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ. Трансляцию заседания проводит телеканал «Россия 24». Также директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Польша планирует разместить свои войска в западной Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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