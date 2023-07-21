Путин напомнил Польше о заслугах Сталина

Иосиф Сталин восстановил часть территории РФ, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране бывший глава СССР Иосиф Сталин. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Западные территории современной Польши подарены ей Сталиным. <…> Ее [Польши] суверенитет и земли восстановил Советский Союз», — отметил Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский глава подчеркнул, что до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».
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