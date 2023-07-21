Путин напомнил Польше о заслугах Сталина

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9 мая. Тюмень , портрет сталина, бессмертный полк
Иосиф Сталин восстановил часть территории РФ, отметил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране бывший глава СССР Иосиф Сталин. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Западные территории современной Польши подарены ей Сталиным. <…> Ее [Польши] суверенитет и земли восстановил Советский Союз», — отметил Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский глава подчеркнул, что до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».

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Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране бывший глава СССР Иосиф Сталин. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Западные территории современной Польши подарены ей Сталиным. <…> Ее [Польши] суверенитет и земли восстановил Советский Союз», — отметил Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский глава подчеркнул, что до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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