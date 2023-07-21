Путин отметил заслуги командования российской армии

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин отметил профессионализм российского командования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование российской армии действует профессионально и выполняет свой долг стойко. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Российское командование на СВО действует профессионально», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляцию заседанию вел телеканал «Россия 24». Глава государства заметил, что хваленая и неуязвимая западная техника иногда несостоятельна и уступает советскому оружию.

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Командование российской армии действует профессионально и выполняет свой долг стойко. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Российское командование на СВО действует профессионально», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляцию заседанию вел телеканал «Россия 24». Глава государства заметил, что хваленая и неуязвимая западная техника иногда несостоятельна и уступает советскому оружию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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