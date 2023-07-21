Путин отметил заслуги командования российской армии

Владимир Путин отметил профессионализм российского командования
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командование российской армии действует профессионально и выполняет свой долг стойко. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Российское командование на СВО действует профессионально», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляцию заседанию вел телеканал «Россия 24». Глава государства заметил, что хваленая и неуязвимая западная техника иногда несостоятельна и уступает советскому оружию.
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