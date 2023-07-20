В Перми для съемок КВН строят зал на 4500 мест

21 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Новую площадку предстоит оценить Валдису Пельшу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В пермском дворце спорта «Молот» выстроят специальный зал на 4500 мест. Площадку задействуют для съемок Летнего кубка чемпионов КВН, который покажут в эфире Первого канала, сообщили в проектном офисе «Пермь-300». «Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Игра и съемка телеверсии для Первого канала пройдут в Универсальном дворце спорта „Молот“ в специально выстроенном зале на 4500 мест, билеты уже в продаже», — сообщается на сайте 300-летия Перми. За главный приз КВН будут бороться команды-чемпионы 2022 года «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также лидер сезона-2021 «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш.

В пермском дворце спорта «Молот» выстроят специальный зал на 4500 мест. Площадку задействуют для съемок Летнего кубка чемпионов КВН, который покажут в эфире Первого канала, сообщили в проектном офисе «Пермь-300». «Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Игра и съемка телеверсии для Первого канала пройдут в Универсальном дворце спорта „Молот“ в специально выстроенном зале на 4500 мест, билеты уже в продаже», — сообщается на сайте 300-летия Перми. За главный приз КВН будут бороться команды-чемпионы 2022 года «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также лидер сезона-2021 «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш.