В Перми для съемок КВН строят зал на 4500 мест

В пермском дворце спорта «Молот» выстроят специальный зал на 4500 мест. Площадку задействуют для съемок Летнего кубка чемпионов КВН, который покажут в эфире Первого канала, сообщили в проектном офисе «Пермь-300».
«Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Игра и съемка телеверсии для Первого канала пройдут в Универсальном дворце спорта „Молот“ в специально выстроенном зале на 4500 мест, билеты уже в продаже», — сообщается на сайте 300-летия Перми.
За главный приз КВН будут бороться команды-чемпионы 2022 года «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также лидер сезона-2021 «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш.
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