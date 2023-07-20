20 июля 2023

В курганском городе квартиры многоэтажки затопило водой из-за капремонта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, потоп в доме, потоп в квартире, залитая квартира
В Шадринске квартиры затопило дождевой водой (фото из архива) Фото:

В Шадринске пятиэтажку по ул. Володарского затопило дождевой водой из-за капитального ремонта крыши. Рабочие сняли кровлю и приостановили ремонт, во время ливня в квартирах начался потоп, рассказала URA.RU хозяйка пострадавшей квартиры.

«В нашем доме меняют крышу. Ремонт два месяца не ведется. Во время дождей в квартирах на пятом этаже начались протечки. А когда пошел ливень, вода хлынула по стенам. Пострадало шесть или семь квартир», — рассказала жительница дома.

Жильцы обратились с жалобой в управляющую компанию и в фонд капремонта домов. Управкомпания уже составила акты о пострадавшем имуществе. В фонде капремонта шадринцам сообщили, что комиссия приедет 25 июля. URA.RU направило в региональный фонд капитального ремонта запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.

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В Шадринске пятиэтажку по ул. Володарского затопило дождевой водой из-за капитального ремонта крыши. Рабочие сняли кровлю и приостановили ремонт, во время ливня в квартирах начался потоп, рассказала URA.RU хозяйка пострадавшей квартиры. «В нашем доме меняют крышу. Ремонт два месяца не ведется. Во время дождей в квартирах на пятом этаже начались протечки. А когда пошел ливень, вода хлынула по стенам. Пострадало шесть или семь квартир», — рассказала жительница дома. Жильцы обратились с жалобой в управляющую компанию и в фонд капремонта домов. Управкомпания уже составила акты о пострадавшем имуществе. В фонде капремонта шадринцам сообщили, что комиссия приедет 25 июля. URA.RU направило в региональный фонд капитального ремонта запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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