Госдума разрабатывает механизм прекращения гражданства РФ

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ТРЦ "Гипер Сити" и "Пушкинский". Курган , торговый центр, паспорт, куар код, QR код, QR
Предлагается расширить круг случаев, в которых лицо может лишиться гражданства РФ Фото:

В Госдуме в настоящее время обсуждается разработка механизма для прекращения гражданства РФ у лиц, получивших его по рождению. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ», — говорится в тексте документа. Там отмечается, что внесенный проект предлагает расширить круг случаев, в которых гражданство может быть лишено у лиц, получивших его по рождению.

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В Госдуме в настоящее время обсуждается разработка механизма для прекращения гражданства РФ у лиц, получивших его по рождению. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ», — говорится в тексте документа. Там отмечается, что внесенный проект предлагает расширить круг случаев, в которых гражданство может быть лишено у лиц, получивших его по рождению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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