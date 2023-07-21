Госдума разрабатывает механизм прекращения гражданства РФ

В Госдуме в настоящее время обсуждается разработка механизма для прекращения гражданства РФ у лиц, получивших его по рождению. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ», — говорится в тексте документа. Там отмечается, что внесенный проект предлагает расширить круг случаев, в которых гражданство может быть лишено у лиц, получивших его по рождению.
В Госдуме в настоящее время обсуждается разработка механизма для прекращения гражданства РФ у лиц, получивших его по рождению. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ», — говорится в тексте документа. Там отмечается, что внесенный проект предлагает расширить круг случаев, в которых гражданство может быть лишено у лиц, получивших его по рождению.