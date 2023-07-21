Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры 21 июля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 + Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе . Также указано, что Паршин освобожден от должности по своей личной просьбе. Ранее сообщалось, что заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе. Также указано, что Паршин освобожден от должности по своей личной просьбе. Ранее сообщалось, что заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям