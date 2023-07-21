Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в
Ранее сообщалось, что заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
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