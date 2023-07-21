21 июля 2023

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова, мишустин михаил
Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе. Также указано, что Паршин освобожден от должности по своей личной просьбе.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе. Также указано, что Паршин освобожден от должности по своей личной просьбе. Ранее сообщалось, что заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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