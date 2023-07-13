Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина

Паршин обвиняется во взятке в особо крупном размере
Суд отправил под домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Замглавы Минцифры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд отправил его под домашний арест», — сообщили пресс-службе суда, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Паршин был задержан по подозрению в коррупции. В отношении замглавы Минцифры проводится расследование.
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