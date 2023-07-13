13 июля 2023

Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина

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Открытие многофункционального центра "Территория бизнеса". Челябинск, паршин максим
Паршин обвиняется во взятке в особо крупном размере Фото:

Суд отправил под домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Замглавы Минцифры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд отправил его под домашний арест», — сообщили пресс-службе суда, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Паршин был задержан по подозрению в коррупции. В отношении замглавы Минцифры проводится расследование.

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Суд отправил под домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Замглавы Минцифры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд отправил его под домашний арест», — сообщили пресс-службе суда, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Паршин был задержан по подозрению в коррупции. В отношении замглавы Минцифры проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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