На Украине за сутки снесли 9 памятников советским воинам

Во Львовской области снесли советские памятники в девяти населенных пунктах
Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам. Об этом сообщили в украинских СМИ.
Памятники героям Великой Отечественной войны были снесены в населенных пунктах Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Семигинов, Скелевка, Рудники, Броды, Суховоля и Язловчик, передает telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Ранее во Львовской области были снесены четыре памятника советским воинам около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны, передает RT. До этого сообщалось о демонтаже памятника Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Киеве.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.