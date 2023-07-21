На Украине за сутки снесли 9 памятников советским воинам 22 июля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 + Во Львовской области снесли советские памятники в девяти населенных пунктах Фото: Министерство обороны Великобритании Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам. Об этом сообщили в украинских СМИ. Памятники героям Великой Отечественной войны были снесены в населенных пунктах Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Семигинов, Скелевка, Рудники, Броды, Суховоля и Язловчик, передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Ранее во Львовской области были снесены четыре памятника советским воинам около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны, передает RT. До этого сообщалось о демонтаже памятника Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Киеве. Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам. Об этом сообщили в украинских СМИ. Памятники героям Великой Отечественной войны были снесены в населенных пунктах Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Семигинов, Скелевка, Рудники, Броды, Суховоля и Язловчик, передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Ранее во Львовской области были снесены четыре памятника советским воинам около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны, передает RT. До этого сообщалось о демонтаже памятника Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Киеве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям