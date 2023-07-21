21 июля 2023

На Украине за сутки снесли 9 памятников советским воинам

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, ВСУ, stock
Во Львовской области снесли советские памятники в девяти населенных пунктах Фото:

Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам. Об этом сообщили в украинских СМИ.

Памятники героям Великой Отечественной войны были снесены в населенных пунктах Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Семигинов, Скелевка, Рудники, Броды, Суховоля и Язловчик, передает telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Ранее во Львовской области были снесены четыре памятника советским воинам около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны, передает RT. До этого сообщалось о демонтаже памятника Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Киеве.

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Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам. Об этом сообщили в украинских СМИ. Памятники героям Великой Отечественной войны были снесены в населенных пунктах Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Семигинов, Скелевка, Рудники, Броды, Суховоля и Язловчик, передает telegram-канал «Деколонизация. Украина». Ранее во Львовской области были снесены четыре памятника советским воинам около поселков Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны, передает RT. До этого сообщалось о демонтаже памятника Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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