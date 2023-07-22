Пригожин открыл компанию в Беларуси на месте лагеря ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин открыл филиал «Конкорда» в Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в белорусской деревне, в которой размещались его бойцы. Там был лагерь «Вагнера». Подобная компания уже зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Из данных госреестра юрлиц Беларуси следует, что Пригожин зарегистрировал компанию «Конкорда» 19 июля. Ее вид деятельности — управление недвижимым имуществом. Местом регистрации является деревня Цель в Могилевской области.

Бойцы ЧВК «Вагнер», предположительно, были размещены в Беларуси в конце июня 2023 года. Минобороны Республики сообщало, что они будут обучать армию страны. Строительство лагерей тоже началось в конце июня, передает «Национальная служба новостей».