ЧВК «Вагнер» будет обучать армию Беларуси

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Особое внимание уделят способам ведения боевых действий, сообщили в Минобороны Беларуси Фото:
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ЧВК «Вагнер» обменяется боевым опытом с Вооруженными силами Беларуси по прибытии в страну. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал Лукашенко, его слова передает telegram-канал Минобороны страны. Там также отмечают, что особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий ВС Республики Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет использовать ЧВК «Вагнер» как регулярную армию. Он добавил, что бойцы частной армии будут защищать интересы страны.

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ЧВК «Вагнер» обменяется боевым опытом с Вооруженными силами Беларуси по прибытии в страну. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал Лукашенко, его слова передает telegram-канал Минобороны страны. Там также отмечают, что особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий ВС Республики Беларусь. Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет использовать ЧВК «Вагнер» как регулярную армию. Он добавил, что бойцы частной армии будут защищать интересы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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