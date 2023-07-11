ЧВК «Вагнер» будет обучать армию Беларуси

Особое внимание уделят способам ведения боевых действий, сообщили в Минобороны Беларуси
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» обменяется боевым опытом с Вооруженными силами Беларуси по прибытии в страну. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал Лукашенко, его слова передает
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет использовать ЧВК «Вагнер» как регулярную армию. Он добавил, что бойцы частной армии будут защищать интересы страны.
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