ЧВК «Вагнер» будет обучать армию Беларуси 11 июля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 + Особое внимание уделят способам ведения боевых действий, сообщили в Минобороны Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» обменяется боевым опытом с Вооруженными силами Беларуси по прибытии в страну. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал Лукашенко, его слова передает telegram-канал Минобороны страны. Там также отмечают, что особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий ВС Республики Беларусь. Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет использовать ЧВК «Вагнер» как регулярную армию. Он добавил, что бойцы частной армии будут защищать интересы страны. ЧВК «Вагнер» обменяется боевым опытом с Вооруженными силами Беларуси по прибытии в страну. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал Лукашенко, его слова передает telegram-канал Минобороны страны. Там также отмечают, что особое внимание будет уделено способам ведения боевых действий ВС Республики Беларусь. Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет использовать ЧВК «Вагнер» как регулярную армию. Он добавил, что бойцы частной армии будут защищать интересы страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям